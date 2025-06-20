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  • 20.06.25, 12:21

Эстонские картофельные вафли выходят на рынок Коста-Рики

Эстонский производитель снеков Balsnack выводит эстонские картофельные вафли на новый целевой рынок – в Коста-Рику, а также планирует значительный рост продаж в США.
Рецепт картофельных вафель Balsnack является коммерческой тайной.
  • Рецепт картофельных вафель Balsnack является коммерческой тайной.
  • Foto: Валло Круузер
«Посещения потенциальных стран-рынков и активное участие в выставках создают ценные деловые контакты, которые теперь открыли нам двери и на экзотический рынок Коста-Рики», – пояснил в пресс-релизе руководитель по экспорту Balsnack Марко Утсар.
Утсар добавил, что важным регионом роста для компании в настоящее время является рынок США, где эстонский производитель снеков видит значительный потенциал. Наибольших объемов экспорта компания до сих пор достигла в Саудовской Аравии, где произведенные в Эстонии картофельные вафли попали на полки трех ведущих розничных сетей.
Вкусовые предпочтения потребителей существенно различаются в зависимости от региона: если в Эстонии и скандинавских странах предпочитают вкусы «сыр-лук», «сметана-лук» и «сметана-укроп», то в южных странах, особенно в арабском мире, наибольшей популярностью пользуются более острые картофельные вафли со вкусом халапеньо. В США же наибольшим спросом пользуются вкусы, любимые самими эстонцами.

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