Июльская жара испытает на прочность энергорынок Западной Европы

Жара добралась до нескольких крупных стран Западной Европы. На фото – люди ищут прохладу в общественном фонтане во французском Бордо.
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Прогнозируемые более высокие температуры воздуха в июле могут вызвать в Западной Европе дополнительный спрос на энергию в объеме около 3 гигаватт, сообщила британская компания Energy Aspects, специализирующаяся на анализе энергорынков. В то же время производство на гидро- и атомных станциях может снизиться примерно на столько же, передает Bloomberg.
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