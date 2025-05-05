Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть

В прошлый понедельник в Испании и Португалии было отключено электричество – миллионы домохозяйств остались без света. Одной из причин блэкаута называлось то, что эти страны сильно зависят от возобновляемой энергии, поставки которой прекращаются, когда мало солнечного света и не дует ветер. Грозят ли подобные происшествия Эстонии?
- Профессор TalTech Алар Конист считает, что Эстония слишком увлеклась целью стать «на 100% возобновляемой», совершенно забыв об экономике этого дела.
- Foto: Свен Арберт, Delfi Meedia
Об этом ДВ расспросили директора энерготехнического института Таллиннского технического университета Алара Кониста.
Грозит ли Эстонии когда-нибудь блэкаут по типу Испании или Португалии?
У нас ситуация лучше, ибо доля альтернативной энергетики в общем потреблении невелика. Но она постоянно увеличивается, что делает наше электричество более дорогим. Надежность поставок можно обеспечить даже при таких условиях, но о низких ценах на электричество мы тогда можем забыть.
Эстония слишком «зеленая»?
Все должно быть в разумных пределах. Доля неконтролируемых мощностей (так называют зеленое электричество, т.к. его выработка зависит от погоды – прим. ред.), с моей точки зрения, не должна превышать 70% – в противном случае электричество будет слишком дорогим.
А у нас сколько?
Не исключаю, что уже дошли до соотношения 50 на 50.
Так быстро?
Цифры можно перепроверить (по данным
Elering, доля возобновляемой энергии в эстонском потреблении составила в 2024 году 63%, но туда входит и биомасса (22%), которую профессор выделяет отдельно – прим. ред.). Солнечные парки и так были в огромных количествах, теперь к ним добавляются ветряки.
А нам нужно, чтобы электричества на местном ресурсе добывалось как можно больше. Нам нет смысла копировать другие страны Европы, перешедшие на природный газ (это дорогое топливо) – они так делают только потому, что не имеют альтернатив. В Эстонии альтернатива есть.
Нужно строить больше котлов?
Можно сказать и так. Но самое важное – оптимизировать систему. Сейчас все выстроено так, что производители ей пользуются практически бесплатно, а сама она постоянно дорожает, т.к. ресурсы тратятся на хранение, поддержание частоты, управляемость. Было бы справедливо, если бы производители также вкладывались и строили инфраструктуру. Тогда мы все будем понимать, что постройка ветропарка или парка солнечных панелей – это еще не вся стоимость электроэнергии, и в систему нужно инвестировать.
Эстонии еще предстоит провести основательную дискуссию о том, какой будет цена электричества, какова будет плата за сетевые услуги, какими будут фиксированные сборы, и готовы ли наши люди принимать такие дополнительные сборы.
Даже сетевая плата стала проблемой? Я всегда думал, что это мизерная часть в общем счете за электричество.
Но она постоянно растет. Ее и сейчас снова хотят увеличить.
Почему?
Одна из причин – расходы на поддержание частоты. Мы отключились от российской энергосистемы, и нам нужно теперь подстраховаться на случай нарушения внешних подключений, чтобы обеспечить стабильность сети. Это делает передачу энергии дороже. Кстати, все забывают, что если мы производим электричество из сланца или газа, то в цене электроэнергии все эти компоненты уже есть, а в случае других источников – нет. Поэтому приходится взимать дополнительные сборы.
В отношении зеленых технологий есть две противоположные точки зрения. Первая: покрыть потребности Эстонии в электричестве невозможно даже теоретически – законы физики не позволяют. Вторая: места столько, что достаточно хорошо построить один ветропарк, и все наши проблемы решены. Где истина?
Правда заключается в том, что в аккумуляторах или гидроаккумулирующих установках мы можем хранить энергию только несколько часов. А периоды, когда нет ни ветра, ни солнца, все еще бывают – и тогда спрос на электроэнергию как раз самый высокий (зимние месяцы с минусовой температурой).
Разве водородные технологии – не спасение для зеленого электричества?
Если посмотреть на стоимость производства водорода, то нет. Или мы должны принять, что цена на электричество станет еще выше. Но и этого мы сегодня не можем себе позволить.
Вне зависимости от того, идет ли речь о зеленом водороде или обычном?
Обычный водород производится из фоссильного топлива – газа или, скажем, сланца. И зачем тогда?
Жесткий аргумент против сланца: добывать электричество на нем становится все дороже – из-за жесткой политики Европейского Союза. Якобы это вообще не окупается.
И снова осмелюсь возразить. Недавно была статья
в прессе, где [глава Enefit Power] Лаури Карп заметил, что себестоимость электроэнергии на сланце составляет 30-40 евро за мегаватт-час. Все остальное – плата за квоты на выбросы CO₂.
Но сегодня существуют технологии улавливания CO₂. Они будут стоить нам где-то 100 евро за тонну CO₂, и если мы их будем использовать, можем довести цену на электричество до 150 евро за мегаватт-час. Дешевая электроэнергия и никаких выбросов в атмосферу: все, проблемы нет.
Как вы думаете, почему Эстония не внедряет эту технологию?
Вопрос идеологии и политических амбиций. Мы поставили себе целью быть на 100% возобновляемыми, но забыли, что это дорого, забыли, что все крупные экономики (Китай, Индия, США, Россия) не присоединились к Парижскому соглашению по климату. Нужно помнить, что если мы любой ценой будем пытаться снизить выбросы CO₂, но другие страны не будут этого делать, мир от этого лучше не станет.
Зато он стал бы лучше, если бы Евросоюз снизил свою зависимость от импорта энергии. Он с каждым годом растет и уже превышает 60%.
Если Эстония будет использовать технологию улавливания CO2, сколько нужно будет инвестировать в нее?
Если установить ее на существующие электростанции (например, Аувере), то порядок инвестиций мог бы быть около 200-300 миллионов. Это не какая-то мистическая сумма, которую мы не могли бы осилить.
Как вы думаете, куда приведет нас нынешняя энергетическая политика Эстонии?
К тому, что цены на электричество будут все выше и выше. Мы должны понять, в чем наша цель: стать на 100% возобновляемыми или сохранить нормальную экономическую среду, где цены на электричество остаются в разумных пределах.
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