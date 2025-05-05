Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,71%302,2
  • OMX Riga0,18%869,59
  • OMX Tallinn0,19%1 976,88
  • OMX Vilnius0,76%1 183,82
  • S&P 500−0,64%5 650,38
  • DOW 30−0,24%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 1000,31%8 622,84
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic0,71%302,2
  • OMX Riga0,18%869,59
  • OMX Tallinn0,19%1 976,88
  • OMX Vilnius0,76%1 183,82
  • S&P 500−0,64%5 650,38
  • DOW 30−0,24%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 1000,31%8 622,84
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • 06.05.25, 06:00

Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть

В прошлый понедельник в Испании и Португалии было отключено электричество – миллионы домохозяйств остались без света. Одной из причин блэкаута называлось то, что эти страны сильно зависят от возобновляемой энергии, поставки которой прекращаются, когда мало солнечного света и не дует ветер. Грозят ли подобные происшествия Эстонии?
Профессор TalTech Алар Конист считает, что Эстония слишком увлеклась целью стать «на 100% возобновляемой», совершенно забыв об экономике этого дела.
  • Профессор TalTech Алар Конист считает, что Эстония слишком увлеклась целью стать «на 100% возобновляемой», совершенно забыв об экономике этого дела.
  • Foto: Свен Арберт, Delfi Meedia
Об этом ДВ расспросили директора энерготехнического института Таллиннского технического университета Алара Кониста.
Грозит ли Эстонии когда-нибудь блэкаут по типу Испании или Португалии?
У нас ситуация лучше, ибо доля альтернативной энергетики в общем потреблении невелика. Но она постоянно увеличивается, что делает наше электричество более дорогим. Надежность поставок можно обеспечить даже при таких условиях, но о низких ценах на электричество мы тогда можем забыть.
Эстония слишком «зеленая»?
Все должно быть в разумных пределах. Доля неконтролируемых мощностей (так называют зеленое электричество, т.к. его выработка зависит от погоды – прим. ред.), с моей точки зрения, не должна превышать 70% – в противном случае электричество будет слишком дорогим.
А у нас сколько?
Не исключаю, что уже дошли до соотношения 50 на 50.
Так быстро?
Цифры можно перепроверить (по данным Elering, доля возобновляемой энергии в эстонском потреблении составила в 2024 году 63%, но туда входит и биомасса (22%), которую профессор выделяет отдельно – прим. ред.). Солнечные парки и так были в огромных количествах, теперь к ним добавляются ветряки.
А нам нужно, чтобы электричества на местном ресурсе добывалось как можно больше. Нам нет смысла копировать другие страны Европы, перешедшие на природный газ (это дорогое топливо) – они так делают только потому, что не имеют альтернатив. В Эстонии альтернатива есть.
Нужно строить больше котлов?

Горячие новости

Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Прибыль пекарни сократилась вдвое, владелец получил щедрые дивиденды
  • KM
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Можно сказать и так. Но самое важное – оптимизировать систему. Сейчас все выстроено так, что производители ей пользуются практически бесплатно, а сама она постоянно дорожает, т.к. ресурсы тратятся на хранение, поддержание частоты, управляемость. Было бы справедливо, если бы производители также вкладывались и строили инфраструктуру. Тогда мы все будем понимать, что постройка ветропарка или парка солнечных панелей – это еще не вся стоимость электроэнергии, и в систему нужно инвестировать.
Эстонии еще предстоит провести основательную дискуссию о том, какой будет цена электричества, какова будет плата за сетевые услуги, какими будут фиксированные сборы, и готовы ли наши люди принимать такие дополнительные сборы.
Даже сетевая плата стала проблемой? Я всегда думал, что это мизерная часть в общем счете за электричество.
Но она постоянно растет. Ее и сейчас снова хотят увеличить.
Почему?
Одна из причин – расходы на поддержание частоты. Мы отключились от российской энергосистемы, и нам нужно теперь подстраховаться на случай нарушения внешних подключений, чтобы обеспечить стабильность сети. Это делает передачу энергии дороже. Кстати, все забывают, что если мы производим электричество из сланца или газа, то в цене электроэнергии все эти компоненты уже есть, а в случае других источников – нет. Поэтому приходится взимать дополнительные сборы.
В отношении зеленых технологий есть две противоположные точки зрения. Первая: покрыть потребности Эстонии в электричестве невозможно даже теоретически – законы физики не позволяют. Вторая: места столько, что достаточно хорошо построить один ветропарк, и все наши проблемы решены. Где истина?
Правда заключается в том, что в аккумуляторах или гидроаккумулирующих установках мы можем хранить энергию только несколько часов. А периоды, когда нет ни ветра, ни солнца, все еще бывают – и тогда спрос на электроэнергию как раз самый высокий (зимние месяцы с минусовой температурой).
Разве водородные технологии – не спасение для зеленого электричества?
Если посмотреть на стоимость производства водорода, то нет. Или мы должны принять, что цена на электричество станет еще выше. Но и этого мы сегодня не можем себе позволить.
Вне зависимости от того, идет ли речь о зеленом водороде или обычном?
Обычный водород производится из фоссильного топлива – газа или, скажем, сланца. И зачем тогда?
Жесткий аргумент против сланца: добывать электричество на нем становится все дороже – из-за жесткой политики Европейского Союза. Якобы это вообще не окупается.
И снова осмелюсь возразить. Недавно была статья в прессе, где [глава Enefit Power] Лаури Карп заметил, что себестоимость электроэнергии на сланце составляет 30-40 евро за мегаватт-час. Все остальное – плата за квоты на выбросы CO₂.
Но сегодня существуют технологии улавливания CO₂. Они будут стоить нам где-то 100 евро за тонну CO₂, и если мы их будем использовать, можем довести цену на электричество до 150 евро за мегаватт-час. Дешевая электроэнергия и никаких выбросов в атмосферу: все, проблемы нет.
Как вы думаете, почему Эстония не внедряет эту технологию?
Вопрос идеологии и политических амбиций. Мы поставили себе целью быть на 100% возобновляемыми, но забыли, что это дорого, забыли, что все крупные экономики (Китай, Индия, США, Россия) не присоединились к Парижскому соглашению по климату. Нужно помнить, что если мы любой ценой будем пытаться снизить выбросы CO₂, но другие страны не будут этого делать, мир от этого лучше не станет.
Зато он стал бы лучше, если бы Евросоюз снизил свою зависимость от импорта энергии. Он с каждым годом растет и уже превышает 60%.
Если Эстония будет использовать технологию улавливания CO2, сколько нужно будет инвестировать в нее?
Если установить ее на существующие электростанции (например, Аувере), то порядок инвестиций мог бы быть около 200-300 миллионов. Это не какая-то мистическая сумма, которую мы не могли бы осилить.
Как вы думаете, куда приведет нас нынешняя энергетическая политика Эстонии?
К тому, что цены на электричество будут все выше и выше. Мы должны понять, в чем наша цель: стать на 100% возобновляемыми или сохранить нормальную экономическую среду, где цены на электричество остаются в разумных пределах.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Свежий обзор Tööstusuudised показывает, что в этом году в Эстонии строятся или находятся на стадии завершения 28 новых заводов и производственных зданий – на десять больше, чем в прошлом году, когда на карту было нанесено 18 производств.
Mнения
  • 21.04.25, 06:00
Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы
Если Россия и США восстановят и перезапустят газопровод «Северный поток-2», у Европы вряд ли получится сыграть в этом новом мире какую-то «активную роль», пишет обозреватель Вадим Штепа.
Биржа
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Предложение Eesti Energia о поглощении Enefit Green стало полной неожиданностью для его руководителя – Юхан Агурайуя узнал об этом 27 марта, то есть тем же утром, что и акционеры компании.
Новости
  • 27.03.25, 09:03
Большая батарейка Eesti Energia будет сглаживать колебания цен на электричество
Eesti Energia 26 марта торжественно открыла рядом с электростанцией Аувере крупнейшее в Эстонии аккумуляторное хранилище энергии. Комплекс начал работать еще 1 февраля – он помогает поддерживать частоту тока в сети после отключения от БРЭЛЛ, значительно удешевляет эту услугу и смягчает скачки цены на электроэнергию для потребителей во всех странах Балтии.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
В феврале на полках Selver впервые появилась скандинавская линейка продукции First Price. Всего за несколько месяцев она полюбилась клиентам и зарекомендовала себя как мощное дополнение на рынке продуктов питания Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
2
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
3
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
4
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
5
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
6
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег

Последние новости

Новости
  • 06.05.25, 09:57
Промышленность: третий месяц подряд предприятия демонстрируют признаки восстановления
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
Биржа
  • 06.05.25, 08:25
Из-за Роосааре о будущем Planet42 придется голосовать заново
В Мексике бизнес продолжается
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
Биржа
  • 05.05.25, 18:38
Вкус биржи: 100 дней Трампа. Чем закончилось для рынков?
Новости
  • 05.05.25, 17:09
Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов
Новости
  • 05.05.25, 16:51
Магазины сети Ideaal Kosmeetika сдали позиции
Подсказка
  • 05.05.25, 16:30
Дефекты в купленном подержанном автомобиле: за чей счет их устранять?

Сейчас в фокусе

Калев Кангур в Раквереском суде.
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
Помимо наличных, к ввозу в РФ запрещено множество товаров. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Справа нынешний председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и новый председатель Грег Абель любуются одной из инвестиций компании – детским матрасом от производителя игрушек Jazwares.
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег
Хенрик Хололей, возглавляя Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту, принимал подарки от Катара и пользовался бесплатными авиаперелетами за счет этой страны.
Новости
  • 05.05.25, 11:51
Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея
На территории BLRT Grupp в таллиннском районе Копли находится крупнейший и самый мощный плавучий док в Эстонии, предназначенный для обслуживания, ремонта и модернизации судов. Это гигантское сооружение стало своего рода символом стремления Эстонии стать важным центром по переоборудованию судов.
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 16:46
Спрос выше ожидаемого: успех продаж продукции First Price удивляет даже Selver

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025