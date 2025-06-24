Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком

Оборот государственный компании Eesti Loto по неаудированным данным в прошлом году достиг 86,6 млн евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании увеличилась на 3,2 процента до 14,3 миллиона евро, пишет ERR.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.