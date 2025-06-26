Назад 26.06.25, 16:43 5 акций авиационного сектора, которые могут выиграть от роста оборонных расходов Рост оборонного бюджета США и восстановление числа пассажиров создают во второй половине 2025 года благоприятную почву для компаний авиационного сектора, отмечает в своём отчёте инвестиционно-аналитическая компания Zacks.

Важную роль в набирающей популярность оборонной промышленности играет и сектор авиации.

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Авиационно-оборонная отрасль в последние кварталы находилась в восходящем тренде. На фоне глобальных конфликтов и растущей нестабильности в компании потекли значительные суммы. Это открывает новые интересные возможности для инвестиций.

Zacks отмечает, что одним из факторов роста сектора является увеличение оборонного бюджета правительства США. Согласно опубликованному в мае 2025 года отчёту Белого дома, президент Дональд Трамп предложил увеличить оборонные расходы на 13%, доведя их к 2026 финансовому году до 1,01 триллиона долларов.

Кроме того, росту авиационных компаний способствует восстановление глобального числа авиапассажиров. Это оживляет и сектор коммерческий авиации, увеличивая спрос на авиадвигатели, запчасти и услуги по техническому обслуживанию.

Аналитики выделили пять акций, которые стоит рассмотреть к включению в портфель во второй половине 2025 года: