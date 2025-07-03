Эстонии и Литве предложили долю в airBaltic – на тех же условиях, что и Lufthansa

Латвия предложила Эстонии и Литве приобрести долю участия в авиаперевозчике airBaltic на тех же условиях, что и немецкой авиакомпании Lufthansa, передает rus.err.ee.
- До сих пор Эстония выражала готовность оказать airBaltic политическую поддержку без финансового участия.
«Lufthansa приняла решение инвестировать 14 млн евро и стать стратегическим партнером. На тех же условиях мы предлагаем долю участия Эстонии и Литве. Мы ждем их ответа», – прокомментировал министр транспорта Латвии Атис Швинка.
Точное содержание предложения обсуждалось на закрытом заседании латвийского правительства и пока не раскрывается. Известно лишь о решении, касающемся стратегии авиаперевозчика, который откажется от расширения деятельности на внешних рынках и сосредоточится на своих финансовых показателях и развитии Рижского аэропорта.
По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, эстонское правительство обсудит предложение Латвии на заседании в этот четверг.
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