Lufthansa получила разрешение на покупку доли в airBaltic

Хотя ведомство и заявило, что этот шаг создаёт значительные проблемы с конкуренцией на маршрутах между Германией и странами Балтии, сделка была одобрена, поскольку ее сумма осталась ниже порога в 20 млн евро, пишет Yahoo.finance.
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Латвийской национальной авиакомпании airBaltic необходимо еще 250 млн евро для реализации долгосрочной стратегии, а именно – для выхода на биржу и осуществления планов развития, сообщил председатель наблюдательного совета компании Андрей Мартынов.
По словам временного главы латвийского авиаперевозчика airBaltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным, и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса airBaltic будет предлагать через Ригу.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.