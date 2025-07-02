Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,45%300,92
  • OMX Riga0,11%894,35
  • OMX Tallinn−0,37%2 073,32
  • OMX Vilnius0,01%1 201,24
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,25%8 806,93
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,82
  • OMX Baltic−0,45%300,92
  • OMX Riga0,11%894,35
  • OMX Tallinn−0,37%2 073,32
  • OMX Vilnius0,01%1 201,24
  • S&P 500−0,11%6 198,01
  • DOW 300,91%44 494,94
  • Nasdaq −0,82%20 202,89
  • FTSE 1000,25%8 806,93
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,82
  • 02.07.25, 10:43

Lufthansa получила разрешение на покупку доли в airBaltic

Немецкий антимонопольный орган разрешил Lufthansa приобрести миноритарную долю в размере 10% в латвийской авиакомпании airBaltic.
До сих пор 97,97% airBaltic принадлежало Латвии.
  • До сих пор 97,97% airBaltic принадлежало Латвии.
  • Foto: Ints Kalnins, Reters/Scanpix
Хотя ведомство и заявило, что этот шаг создаёт значительные проблемы с конкуренцией на маршрутах между Германией и странами Балтии, сделка была одобрена, поскольку ее сумма осталась ниже порога в 20 млн евро, пишет Yahoo.finance.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.06.25, 09:50
Эстонии и Литве предложат купить долю в airBaltic
Министерство транспорта Латвии направит официальное предложение правительствам Эстонии и Литвы стать совладельцами национального авиаперевозчика airBaltic, передает rus.err.ee.
Новости
  • 17.06.25, 17:18
airBaltic требуется еще четверть миллиарда евро
Латвийской национальной авиакомпании airBaltic необходимо еще 250 млн евро для реализации долгосрочной стратегии, а именно – для выхода на биржу и осуществления планов развития, сообщил председатель наблюдательного совета компании Андрей Мартынов.
Новости
  • 12.06.25, 10:00
airBaltic: большинство рейсов будет с пересадкой в Риге
По словам временного главы латвийского авиаперевозчика airBaltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным, и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса airBaltic будет предлагать через Ригу.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
2
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
3
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
4
Новости
  • 27.06.25, 12:19
Литва меняет налог на недвижимость
5
Новости
  • 27.06.25, 12:59
Российское производство вернулось на рекордный уровень благодаря оборонке
6
Новости
  • 30.06.25, 16:03
Компании Viking Line грозит многомиллионный иск

Последние новости

Подсказка
  • 02.07.25, 13:55
Что изменится при приеме на работу несовершеннолетних с 1 сентября?
Новости
  • 02.07.25, 13:50
Власти Таллинна подвели итоги и намекнули на личные интересы Сыырумаа
Новости
  • 02.07.25, 12:39
Подозрения: неизвестные чиновники массово изучали банковские счета частных и коммерческих лиц
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны
Новости
  • 02.07.25, 10:43
Lufthansa получила разрешение на покупку доли в airBaltic
Новости
  • 02.07.25, 09:39
США приостановили поставки ракет для Patriot в Украину
Интервью
  • 02.07.25, 08:52
Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением
Новости
  • 02.07.25, 06:00
От бывшего Мордора до двушки в Аннелинне: что предлагает студентам тартуский рынок жилья?

Сейчас в фокусе

Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
У мелкой строительной фирмы денег нет даже на услуги банкротного управляющего, поэтому ее владелец вынужден выкручиваться и отбиваться от недовольных клиентов.
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
Урмас Сыырумаа, у которого в Украине когда-то была охранная фирма, и вовсе утверждает, что вести там бизнес просто нельзя.
Новости
  • 01.07.25, 10:39
Хиллар Тедер об украинских санкциях: Эстония не защищает свой бизнес за рубежом
Гражданская гвардия Испании готовится к задержанию преступников 25 июля.
Новости
  • 01.07.25, 10:56
Эстония участвовала в расследовании масштабного криптомошенничества
Экономист и инвестор Кристьян Лийвамяги поставил диагноз текущему состоянию экономики Эстонии и дал представление о том, что нас ждет впереди.
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
Павел Китаевский на крыше административного корпуса завода Evmet-Mehaanik. Внизу – старые цеха и гаражи, которые планируется снести, а вдали виден новый завод магнитов NPM Narva.
Интервью
  • 01.07.25, 13:52
Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов
Адвокат Кюллике Намм, защищающая подсудимых, теперь сама находится под следствием в качестве обвиняемого по двум уголовным делам.
Новости
  • 01.07.25, 12:41
Госсуд взял в производство дело о коррупции с участием известного адвоката
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025