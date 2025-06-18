Назад 18.06.25, 09:50 Эстонии и Литве предложат купить долю в airBaltic Министерство транспорта Латвии направит официальное предложение правительствам Эстонии и Литвы стать совладельцами национального авиаперевозчика airBaltic, передает rus.err.ee.

Иллюстративное фото.

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Предложение будет сделано в преддверии первичного публичного размещения акций компании. Цель инициативы – укрепить позиции airBaltic на рынке, привлекая к партнерству другие балтийские государства, а также немецкую авиакомпанию Lufthansa.

По мнению латвийских властей, поскольку Эстония и Литва также выигрывают от рейсов airBaltic, настало время вложиться в развитие авиаперевозчика совместно.

При этом стратегический фокус airBaltic сместился: теперь компания намерена сосредоточиться не на расширении за пределы Латвии, а на повышении прибыльности.