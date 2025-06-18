Эстонии и Литве предложат купить долю в airBaltic

Министерство транспорта Латвии направит официальное предложение правительствам Эстонии и Литвы стать совладельцами национального авиаперевозчика airBaltic, передает rus.err.ee.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
Предложение будет сделано в преддверии первичного публичного размещения акций компании. Цель инициативы – укрепить позиции airBaltic на рынке, привлекая к партнерству другие балтийские государства, а также немецкую авиакомпанию Lufthansa.
По мнению латвийских властей, поскольку Эстония и Литва также выигрывают от рейсов airBaltic, настало время вложиться в развитие авиаперевозчика совместно.
При этом стратегический фокус airBaltic сместился: теперь компания намерена сосредоточиться не на расширении за пределы Латвии, а на повышении прибыльности.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Латвийской национальной авиакомпании airBaltic необходимо еще 250 млн евро для реализации долгосрочной стратегии, а именно – для выхода на биржу и осуществления планов развития, сообщил председатель наблюдательного совета компании Андрей Мартынов.
По словам временного главы латвийского авиаперевозчика airBaltic Пауля Калитиса, финансовое положение компании остается сложным, и большинство рейсов в основные пункты назначения из Таллинна и Вильнюса airBaltic будет предлагать через Ригу.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.