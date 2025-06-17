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  • 17.06.25, 17:18

airBaltic требуется еще четверть миллиарда евро

Латвийской национальной авиакомпании airBaltic необходимо еще 250 млн евро для реализации долгосрочной стратегии, а именно – для выхода на биржу и осуществления планов развития, сообщил председатель наблюдательного совета компании Андрей Мартынов.
Самолет airBaltic.
  • Самолет airBaltic.
  • Foto: AFP/Scanpix
«Наш план – укрепить капитал, и в случае IPO мы хотим видеть сумму около 250 млн евро. Поэтому, если вы спросите меня как председателя совета, сколько необходимо для развития компании и реализации стратегии, мой ответ – 250 миллионов», – ответил Мартынов в интервью LSM.
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