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  • 06.07.25, 15:05

Рютте: Китай может попросить Россию напасть на НАТО

Глава НАТО Марк Рютте не исключил, что Россия может напасть на территорию альянса по просьбе Китая. «Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО», – пояснил он в интервью газете The New York Times, обнародованном в субботу, 5 июля.
Глава НАТО Марк Рютте.
  • Глава НАТО Марк Рютте.
  • Foto: Scanpix
По словам Рютте, вероятность такого сценария нарастает, передает DW.
В этой связи он указал, что для сдерживания Пекина и Москвы необходимы два основных шага. Один из них связан с коллективным усилением западного альянса, «чтобы русские никогда не напали». Второй обязательной мерой Рютте назвал совместную работу с Индо-Тихоокеанским регионом в сфере оборонной промышленности и инноваций. Такое сотрудничество активно продвигает администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом, отметил Рютте.
«Перед нами огромный геополитический вызов. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все члены НАТО за год», –утверждал генсек альянса.

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Притязания Пекина на Тайвань
Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, заявляя, что при необходимости готов применить силу для восстановления контроля над островом. Большинство тайваньцев поддерживают де-факто независимость Тайваня и его демократический статус.
В любой потенциальный военный конфликт вокруг острова могут быть вовлечены США, которые являются участником сразу нескольких региональных коалиций и, согласно принятым в Соединенных Штатах законам, рассматривают любые угрозы Тайваню как проблему «исключительной серьезности».
Китай декларирует нейтральную позицию в войне России против Украины и призывает к миру. Одновременно КНР продолжает активные контакты с Москвой. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались много раз и подписали соглашение о стратегическом партнерстве без ограничений в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Россия начала войну против Украины. Китай является крупнейшим торговым партнером России, помогая ей преодолевать последствия западных экономических санкций.
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