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  • 02.07.25, 08:52

Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением

Потеря конкурентоспособности Европы — серьезная проблема для генерального директора глобального промышленного концерна ABB Мортена Виерода, говорит он в эксклюзивном интервью Äripäev.
Мортен Виерод возглавил концерн ABB прошлым летом.
  • Мортен Виерод возглавил концерн ABB прошлым летом.
  • Foto: Mihkel Leis / ABB
Как генеральный директор Мортен Виерод отвечает за 100 000 человек, работающих в более чем 100 странах. У такой крупной компании в современном турбулентном мире есть определенные преимущества, но и новые вызовы, поскольку мир становится все более разобщенным как в экономическом, так и в политическом плане.
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