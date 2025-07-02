Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением

Мортен Виерод возглавил концерн ABB прошлым летом.
Foto: Mihkel Leis / ABB
Как генеральный директор Мортен Виерод отвечает за 100 000 человек, работающих в более чем 100 странах. У такой крупной компании в современном турбулентном мире есть определенные преимущества, но и новые вызовы, поскольку мир становится все более разобщенным как в экономическом, так и в политическом плане.
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