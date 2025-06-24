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  • 24.06.25, 12:07

ЦАХАЛ: Иран нарушил режим прекращения огня

По данным израильской армии, Иран нанес ракетный удар после вступления в силу режима прекращения огня. Глава Минобороны Израиля Кац поручил военным «решительно ответить» на атаку.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Scanpix
Несмотря на вступление в силу режима полного прекращения огня, Иран вновь атаковал ракетами Израиль. Об этом заявил утром во вторник, 24 июня, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Во многих городах на севере Израиля включились сирены оповещения о воздушной угрозе. СМИ сообщают о звуках взрывов, передает DW.
По данным издания The Times of Israel, израильские военные перехватили одну иранскую баллистическую ракету. В ЦАХАЛ заявили, что армия остается в состоянии повышенной готовности даже после вступления в силу режима прекращения огня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным «решительно ответить» на иранский ракетный удар, пишет AP.
Трамп объявил о полном прекращении огня

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Несколькими часами ранее, в ночь на 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о «полном прекращении военных операций» между Израилем и Ираном. Он сообщил, что данный процесс будет происходить поэтапно: Иран должен прекратить атаки на Израиль около 6.00 утра (по среднеевропейскому времени), Израиль последует его примеру через 12 часов. По истечении 24-часового периода, по словам Трампа, война «официально прекратится».
Позже американский президент объявил о вступлении договоренности в силу, после чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о согласии его страны с этим предложением. Он проинформировал свой кабинет о том, что Израиль достиг всех своих военных целей, устранив «двойную экзистенциальную угрозу» со стороны Ирана – его ядерную программу и ракетный потенциал. Израильское руководство предупредило, что «отреагирует силой» на любое нарушение договоренности о прекращении огня.
В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление Трампа о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня. Вместе с тем он написал в соцсети X, что Иран прекратит удары по Израилю, если и тот остановит свои боевые действия к 4 часам утра 24 июня. Окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, добавил Арагчи.
Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе в Катаре
За несколько часов перед объявлением Трампа армия Ирана нанесла удар по базе США Аль-Удейд в Катаре. Американский президент назвал эту атаку "слабым ответом" на уничтожение Соединенными Штатами ядерных объектов в Иране.
США в ночь на 22 июня вступили в военный конфликт Израиля и Ирана, который начался 13 июня. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана, после чего Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.
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