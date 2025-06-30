Finnair снова отменяет авиарейсы

Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в сложной финансовой ситуации из-за закрытия российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний и стареющего авиапарка, на обновление которого у Finnair нет средств.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.