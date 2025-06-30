Назад 30.06.25, 13:42 Finnair снова отменяет авиарейсы Авиакомпания Finnair объявила о том, что в среду, 2 июля, отменит около ста рейсов из-за забастовки финского профсоюза авиакомпаний IAU, пишет Yle

Фото иллюстративное.

Foto: Andras Kralla

Планируемая забастовка, если она будет реализована, повлияет на все операции по наземному обслуживанию, необходимые для рейсов Finnair.

По данным Finnair, отмены повлияют на планы путешествий примерно 7000 клиентов – c ними свяжутся напрямую.

IAU также объявила о забастовках 4, 7, 16, 18, 21 и 23 июля. Finnair заявляет, что будет информировать клиентов за два дня о любых возможных отменах рейсов из-за забастовок.