Миллионные долги продавца стройматериалов. Спустя 7 лет санации компания обанкротилась

Тот, кто заплатит наличными, может выиграть билеты на Евровидение в Эстонии в следующем году! Именно такую акцию запустила компания Janere, торгующая гайками и болтами, которая некоторое время назад перевела бизнес на новое юридическое лицо и погрязла в налоговых долгах.
Kaubandus.ee в вместе с Infobank Äripäev составили ТОП должников по налогам в сегменте розничной торговли, в который вошли 29 компаний, задолжавших государству более 10 000 евро. У двадцати из них налоговая задолженность была реструктурирована.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.