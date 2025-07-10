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  • 10.07.25, 14:13

Миллионные долги продавца стройматериалов. Спустя 7 лет санации компания обанкротилась

Бизнес по продаже гаек и болтов Janere находился на грани банкротства и в прошлом году перевел свою деятельность в новое предприятие Janere Trade. Теперь обанкротилась и эта фирма.
Проблемы у продавца стройматериалов Janere длились много лет. Сеть магазинов, работавшая в нескольких городах, находилась в процессе санации с 2018 года.
  • Проблемы у продавца стройматериалов Janere длились много лет. Сеть магазинов, работавшая в нескольких городах, находилась в процессе санации с 2018 года.
  • Foto: Liis Treimann
Если в мае этого года на Janere был наложен судебный запрет на распоряжение имуществом, то во вторник суд официально объявил о банкротстве Janere Trade.
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