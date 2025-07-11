Банковский эксперт: шесть признаков надвигающегося кризиса

Эркки Рааcуке рассказал на Инвестиционном фестивале, как распознать надвигающийся кризис.
За последние 25 лет экономику Эстонии потрясли несколько серьёзных кризисов — от банковского краха 1992 года до пандемии коронавируса и продолжающейся войны России против Украины. По словам Раасуке, во всех этих кризисах можно выявить чёткие закономерности, которые в будущем помогут лучше распознавать подобные ситуации.
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Если государство проводит налоговую политику, которая одновременно давит на производство и потребление, заставляя людей тянуться к более дешевым альтернативам вместо отечественных продуктов, об этом нужно честно сказать, пишет руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti Райн Пальмисте.
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