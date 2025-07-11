Назад 12.07.25, 16:00 Банковский эксперт: шесть признаков надвигающегося кризиса Большинство решений принимается двумя политическими группами — популистами и трусами, привёл пример неэффективного управления банковский эксперт Эркки Раасуке, говоря о предвестниках кризиса.

Эркки Рааcуке рассказал на Инвестиционном фестивале, как распознать надвигающийся кризис.

За последние 25 лет экономику Эстонии потрясли несколько серьёзных кризисов — от банковского краха 1992 года до пандемии коронавируса и продолжающейся войны России против Украины. По словам Раасуке, во всех этих кризисах можно выявить чёткие закономерности, которые в будущем помогут лучше распознавать подобные ситуации.