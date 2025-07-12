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  • 12.07.25, 14:58

Эстонцы все чаще покупают недвижимость за рубежом: почему вместо родины выбирают Бали и Испанию?

Интерес к покупке недвижимости за рубежом, похоже, только растёт, рассказал риэлтор и модератор дискуссионной панели на Инвестиционном фестивале Алгис Либлик.
Карл Урбаник, владелец бизнеса в сфере недвижимости на Бали.
  • Карл Урбаник, владелец бизнеса в сфере недвижимости на Бали.
  • Foto: Sergei Trofimov
По словам Либлика, он сам не раз сталкивался с клиентами, которые хотели ликвидировать свои эстонские портфели недвижимости и направить средства за границу. Некоторые продают даже свои дома.
Заметили ли подобную тенденцию другие игроки рынка?
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