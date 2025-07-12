Эстонцы все чаще покупают недвижимость за рубежом: почему вместо родины выбирают Бали и Испанию?

«Последний год был просто как сумасшедший дом, все так рвануло», – так описывает Грете Мяэотс бизнес по организации мероприятий и административным услугам в Испании, который она ведет со своим партнером. Год спустя самое время спросить, по-прежнему ли процветает этот бизнес.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.
Известные инвесторы в недвижимость на конференции Инвестора Тоомаса рассказали о своих инвестициях как в Эстонии, так и за границей, а также отметили самый важный инструмент любого инвестора: таблицу Excel.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.