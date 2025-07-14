Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было

Хотя статистически в этом году туристов в Эстонии стало больше, рост числа ночевок пришелся в основном на Таллинн. В остальной части страны отелям и ресторанам приходится очень тяжело, рассказала директор строящегося у Чудского озера природного спа Киллу Майдла.
Если вы купили турпакет и заселились в заграничный отель, но гостиничный номер вам не понравился в первый же день, не спешите менять жилье самостоятельно. Так вы рискуете не только понести гораздо большие расходы, чем планировали, но и остаться без компенсации от туроператора.
С 1 июля в Эстонии вступило в силу повышение ставки НСО, что, по мнению шеф-повара ресторана Moon Романа Защеринского, усилит давление на ценовую политику в ресторанной отрасли и отразится на ресторанной культуре страны.