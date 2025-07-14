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  • 14.07.25, 11:14

Туристический предприниматель о падении выручки вдвое: такого сложного года еще не было

Владелец парка развлечений Vudila и деревни викингов Asva Каяр Лембер признался, что за 20 лет работы не помнит такого трудного лета, как нынешнее.
Слушайте в интервью, как предпринимателю Каяру Лемберу удалось удержать под контролем расходы на рабочую силу и как изменилось поведение потребителей.
  • Слушайте в интервью, как предпринимателю Каяру Лемберу удалось удержать под контролем расходы на рабочую силу и как изменилось поведение потребителей.
  • Foto: Liis Treimann
«Снижение выручки у Vudila составляет примерно 50%», – признался он в эфире передачи радио Äripäev.
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