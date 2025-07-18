Глава быстрорастущей компании Nortal: если мы выйдем на биржу, то в Нью-Йорке или Лондоне
Основатель и руководитель Nortal Прийт Аламяэ надеется, что штаб-квартира компании еще надолго останется в Эстонии, однако он подчеркнул – это зависит от того, насколько будет удобно вести отсюда международный бизнес.
Руководитель Nortal Прийт Аламяэ рассказал о биржевых планах компании.
Foto: Andras Kralla
Аламяэ признался, что ему важно вести бизнес в Эстонии, и на это есть несколько причин. «Разумеется, я патриот и хочу, чтобы дела у нашей страны шли хорошо». В то же время доля бизнеса Nortal в Эстонии составляет уже менее 10%.
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Консолидированная выручка компании по разработке программного обеспечения и бизнес-консалтингу Nortal в прошлом году составила 228,7 миллиона евро, а операционная прибыль (EBITDA) – 27,9 миллиона евро.