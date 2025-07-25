Назад 25.07.25, 14:13 Нидерландская компания останавливает разработку проекта завода в Пярну Нидерландская компания Power2X объявила о приостановке разработки проекта завода по производству зеленого метанола в Пярну из-за ситуации на рынке.

Директор проекта Power2X Петер Даемен у предполагаемого места строительства завода на улице Нийду в Пярну.

Foto: Kristi Kuusmik-Orav

«Мы вложили значительное количество времени и ресурсов в возможность развивать проект по производству зеленого метанола в Пярну. Однако в нынешних условиях, отчасти из-за рыночной ситуации, мы приняли решение сосредоточить свои ресурсы на других проектах, что и привело к приостановке инициативы в Эстонии», – говорится в заявлении компании. «Мы благодарны за ценную поддержку, плодотворное сотрудничество и благоприятную деловую среду, которые мы получили в Эстонии».