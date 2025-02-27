Назад 27.02.25, 15:30 Эстонская Fibenol создаст в Латвии около 100 высокооплачиваемых рабочих мест Завод глубокой переработки древесины, который эстонская компания Fibenol решила построить в Латвии, создаст почти сотню высокооплачиваемых рабочих мест, пишет rus.err со ссылкой на латвийские СМИ.

Один из владельцев эстонской биопромышленной компании Fibenol Рауль Кирьянен. Foto: Raul Mee

Завод стоимостью 700 млн евро будет построен в Валмиерском крае на участке площадью 26 га.

В настоящее время идет подготовка к началу строительства, а запуск производства должен состояться через пять лет.

На заводе будут работать около 100 человек на должностях операторов, электриков, специалистов по автоматике, менеджеров по продажам и логистиков, которым будут платить зарплату выше среднего.

По оценке латвийского минэкономики, эта инвестиция принесет существенные экономические выгоды Латвии.

Еще в 2022 году один из владельцев компании Рауль Кирьянен не исключал, что завод будет построен в Эстонии, писали ранее «Деловые ведомости».

Однако затем его мнение изменилось: «В нынешней предпринимательской среде вероятно, что завода в Эстонии не будет. Мы скорее смотрим на соседние страны, одним из потенциальных кандидатов определенно является Латвия».

«Латвия имеет долгосрочную, четкую и стабильную лесную политику для промышленных инвестиций и политическое видение, поддерживающее зеленые инвестиции», – подчеркивал он.