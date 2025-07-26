Назад 26.07.25, 13:01 Известный мясопереработчик приостанавливает производство из-за АЧС Африканская чума свиней (АЧС) была обнаружена в волости Кехтна в Рапламаа на ферме Петлема, где содержится около 4000 животных. Ферма принадлежит мясоперерабатывающему предприятию Frank Kutter.

На зараженной ферме необходимо уничтожить всех свиней, так как иным способом остановить распространение болезни невозможно.

Foto: Erik Prozes

«Производство Frank Kutter OÜ приостановлено в связи с африканской чумой свиней», – сообщила компания в социальных сетях. «Деятельность предприятия не возобновится до тех пор, пока в согласовании с ведомствами не будут завершены все необходимые меры по ликвидации очага заболевания и не получено официальное разрешение на продолжение производства».