Известный мясопереработчик приостанавливает производство из-за АЧС

На зараженной ферме необходимо уничтожить всех свиней, так как иным способом остановить распространение болезни невозможно.
Foto: Erik Prozes
«Производство Frank Kutter OÜ приостановлено в связи с африканской чумой свиней», – сообщила компания в социальных сетях. «Деятельность предприятия не возобновится до тех пор, пока в согласовании с ведомствами не будут завершены все необходимые меры по ликвидации очага заболевания и не получено официальное разрешение на продолжение производства».
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