Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стала Марис Лаури

Руководство Таллиннского округа Партии реформ и фракция реформистов в городском собрании приняли решение утвердить кандидатом в мэры заместителя председателя партии и члена Рийгикогу Марис Лаури.
- Марис Лаури и Пяртель-Пеэтер Пере.
- Foto: Liis Treimann
«В должности мэра я хочу принести в Таллинн прозрачное управление, разумные инвестиции и более заботливую городскую среду. Таллинн должен быть городом, в котором семьи, молодежь и пожилые чувствуют, что их замечают, а их мнение учитывают», – отметила Лаури в пресс-релизе.
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