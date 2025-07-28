Назад 29.07.25, 10:18 Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стала Марис Лаури Руководство Таллиннского округа Партии реформ и фракция реформистов в городском собрании приняли решение утвердить кандидатом в мэры заместителя председателя партии и члена Рийгикогу Марис Лаури.

Марис Лаури и Пяртель-Пеэтер Пере.

Foto: Liis Treimann

«В должности мэра я хочу принести в Таллинн прозрачное управление, разумные инвестиции и более заботливую городскую среду. Таллинн должен быть городом, в котором семьи, молодежь и пожилые чувствуют, что их замечают, а их мнение учитывают», – отметила Лаури в пресс-релизе.