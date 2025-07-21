Таллиннское горсобрание не поддержало отмену платы за детский сад, вице-мэр Пере ушел в отставку

В Таллинне разворачивается второй акт драмы: социал-демократов пытаются выкинуть из второй по счету коалиции за этот год. Терпящие бедствие обвиняют старших партнеров в беспринципности, те же стремятся слиться в экстазе с заклятыми противниками, которых еще недавно обвиняли в коррупции.