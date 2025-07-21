Таллиннское горсобрание не поддержало отмену платы за детский сад, вице-мэр Пере ушел в отставку

В Таллинне разворачивается второй акт драмы: социал-демократов пытаются выкинуть из второй по счету коалиции за этот год. Терпящие бедствие обвиняют старших партнеров в беспринципности, те же стремятся слиться в экстазе с заклятыми противниками, которых еще недавно обвиняли в коррупции.
Социал-демократическая партия, Isamaa и «Ээсти 200» предложили Партии реформ в Таллинне компромиссное решение по вопросу об отмене платы за детский сад – с 1 сентября снизить ежемесячную плату до 35 евро, передает rus.err.ee.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.