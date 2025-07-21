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  • 21.07.25, 17:00

Таллиннское горсобрание не поддержало отмену платы за детский сад, вице-мэр Пере ушел в отставку

Плата за посещение детских садов в Таллинне отменена не будет – Центристская партия и EKRE проголосовали против.
Вице-мэр от Партии реформ Пеэтер-Пяртель Пере покинул должность, поскольку не смог выполнить обещанное.
  • Вице-мэр от Партии реформ Пеэтер-Пяртель Пере покинул должность, поскольку не смог выполнить обещанное.
  • Foto: Andras Kralla
37 депутатов городского совета проголосовали за проект постановления, 37 – против.
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