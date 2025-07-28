Назад 28.07.25, 17:02 Марис Лаури: в Таллинне мы получили болезненный урок, грядут перемены По словам члена Рийгикогу от Партии реформ и члена правления таллиннского округа Марис Лаури, на фоне падения рейтингов реформистов основные неудачи пришлись на столицу, и в ближайшее время в деятельности регионального отделения грядут изменения.

Член Рийгикогу и Партии реформ Марис Лаури.

Foto: Liis Treimann

«Мы пересматриваем свои планы в регионе, думаем, как повести себя наиболее адекватно. Влияние Таллинна в Эстонии настолько велико, что это ударило по всей партии. Очень болезненный урок и для округа, и для всей партии. Мы внесем изменения, и очень быстро», – сказала Лаури в передаче радио Äripäev «Kuum tool». В ближайшее время станет известно и имя кандидата партии на пост мэра Таллинна.