Марис Лаури: в Таллинне мы получили болезненный урок, грядут перемены
По словам члена Рийгикогу от Партии реформ и члена правления таллиннского округа Марис Лаури, на фоне падения рейтингов реформистов основные неудачи пришлись на столицу, и в ближайшее время в деятельности регионального отделения грядут изменения.
«Мы пересматриваем свои планы в регионе, думаем, как повести себя наиболее адекватно. Влияние Таллинна в Эстонии настолько велико, что это ударило по всей партии. Очень болезненный урок и для округа, и для всей партии. Мы внесем изменения, и очень быстро», – сказала Лаури в передаче радио Äripäev «Kuum tool». В ближайшее время станет известно и имя кандидата партии на пост мэра Таллинна.
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