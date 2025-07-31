Глава Estonian Cell о приостановке производства: мы хотим, чтобы владелец перестал нас субсидировать
Производитель древесной массы Estonian Cell начиная с октября приостанавливает производство на два месяца, а затем перейдет на сокращенный режим работы, чтобы собственнику больше не пришлось субсидировать завод.
Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell приостанавливает работу завода в Кунда на два месяца, начиная с октября.
Foto: Estonian Cell
Как пояснил член правления Estonian Cell Меэлис Кузма, вынужденная остановка необходима для того, чтобы сбалансировать объемы производства и продаж, а также привести складские запасы готовой продукции к нормальному уровню.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Крупные промышленные предприятия ищут способы снизить энергозатраты. Цементный завод в Кунда надеется, что рядом с ним появится электростанция Elenger, а расположенный рядом производитель древесной массы рассматривает возможность строительства собственной теплоэлектростанции.
Руководитель производства только что запущенного в работу завода магнитов NPM Narva Айвар Вирунен и мэр Нарвы Катри Райк сообщили, что ведут переговоры с некими партнерами, которые смогут обеспечивать завод дешевым электричеством и, возможно, будут полезны городу, страдающему от высоких цен на отопление.
В отличие от одного из основных конкурентов – Финляндии, в Эстонии цена на электроэнергию не рассматривается как часть надежности электроснабжения. Однако, чтобы сохранить и привлечь промышленность в Эстонию, это необходимо изменить, считают промышленники.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.