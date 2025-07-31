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  • 31.07.25, 12:24

Глава Estonian Cell о приостановке производства: мы хотим, чтобы владелец перестал нас субсидировать

Производитель древесной массы Estonian Cell начиная с октября приостанавливает производство на два месяца, а затем перейдет на сокращенный режим работы, чтобы собственнику больше не пришлось субсидировать завод.
Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell приостанавливает работу завода в Кунда на два месяца, начиная с октября.
  • Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell приостанавливает работу завода в Кунда на два месяца, начиная с октября.
  • Foto: Estonian Cell
Как пояснил член правления Estonian Cell Меэлис Кузма, вынужденная остановка необходима для того, чтобы сбалансировать объемы производства и продаж, а также привести складские запасы готовой продукции к нормальному уровню.
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