Вы – инвестор или трейдер? Любители смешивать стили могут остаться без больших возможностей

Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
«Я по-прежнему рассчитываю на 100-процентную доходность на вложенный капитал», – сказала инвестор в недвижимость Юлия Кангро о перепродаже (флиппинге) квартир. Однако начинать, по ее словам, стоит с друзьями, объединив средства и навыки.
В долгосрочной перспективе ключевыми темами для экономики Европы остаются оборона, торговые условия, конкурентоспособность, промышленная политика, энергоснабжение и цифровой переход, перечислил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на Инвестиционном фестивале.