Назад 15.07.25, 11:29 Вы – инвестор или трейдер? Любители смешивать стили могут остаться без больших возможностей На сцене Инвестиционного фестиваля выступили соавторы подкаста «Börsijutud» Мяртен Кресс и Маркус Тамм, чтобы задать вечный вопрос: что лучше – инвестировать или торговать?

Хорошие друзья Мяртен Кресс и Маркус Тамм представили на сцене Инвестиционного фестиваля две разные точки зрения.

Foto: Simo Sepp

На первый взгляд граница между инвестированием и торговлей может казаться простой – один покупает и держит, другой принимает решения быстро. Но на самом деле все значительно сложнее.

Мяртен Кресс и Маркус Тамм поделились практическим опытом, неудачами и методами, которые помогли им сформировать свою инвестиционную философию.

Путь Кресса: инвестирование из внутренней потребности