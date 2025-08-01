Назад 01.08.25, 14:31 Bigbank: самый активный рынок жилищных кредитов среди стран Балтии – в Литве В то время как количество заключенных в Эстонии и Латвии договоров жилищного кредитования во втором квартале осталось на уровне предыдущего квартала, литовский рынок оказался наиболее активным: по данным сравнения портфелей жилищных кредитов Bigbank в странах Балтии, в Литве договоров было заключено на 26% больше.

Иллюстративное фото.

Foto: Liis Treimann

По сравнению со вторым кварталом позапрошлого года, количество договоров о жилищном кредите в Латвии выросло более чем в три раза, в то время как в Эстонии их было заключено почти вдвое больше, а в Литве – чуть больше чем вдвое, рассказали в Bigbank.

«Латвия долгое время была в роли отстающего, но в последние пару лет разрыв сокращается. В то же время, успех Эстонии и Литвы по всем важным показателям объемов пока остается неизменным», – прокомментировал результаты Артур Таавет, исполняющий обязанности руководителя Bigbank Eesti.

Самые крупные суммы на покупку жилья в кредит по-прежнему берут жители Эстонии: средний размер кредита во втором квартале составил 133 479 евро, за ними следуют литовцы со 113 250 евро, а средний размер кредита у латышей оказался значительно меньше, чем у соседей – 63 491 евро. «Здесь прослеживается четкая связь как с ценами на недвижимость, так и с кредитоспособностью населения. Оба эти показателя в Латвии растут, но все еще отстают от показателей соседних стран», – пояснил Таавет, отметив, что средняя сумма кредита в Эстонии и Латвии долгое время отличалась примерно в два раза, но, судя по тенденции роста средней суммы в новых ходатайствах о кредите, эти времена, скорее всего, уже прошли, или скоро пройдут.

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Количество новых ходатайств о кредите в Bigbank выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Литве на 46%, в Латвии – на 15% и в Эстонии – на 2%. «Что касается Эстонии, то мы видим, что рынок восстановился после спада, произошедшего два-три года назад, и вышел на новый уровень, который в целом остается стабильным в течение последних шести месяцев», – отметил Таавет.

По его словам, ожидание повышения ставки налога с оборота, вступившего в силу в июле, не привело к росту покупательской активности и не повлекло за собой бум продажи новых квартир.