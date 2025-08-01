Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,39%296,16
  • OMX Riga−0,28%908,02
  • OMX Tallinn0,41%2 041,42
  • OMX Vilnius0,05%1 203,45
  • S&P 500−1,55%6 241,27
  • DOW 30−1,28%43 566,44
  • Nasdaq −2,05%20 689,83
  • FTSE 100−0,74%9 065,42
  • Nikkei 225−0,66%40 799,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,41
  • OMX Baltic0,39%296,16
  • OMX Riga−0,28%908,02
  • OMX Tallinn0,41%2 041,42
  • OMX Vilnius0,05%1 203,45
  • S&P 500−1,55%6 241,27
  • DOW 30−1,28%43 566,44
  • Nasdaq −2,05%20 689,83
  • FTSE 100−0,74%9 065,42
  • Nikkei 225−0,66%40 799,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,41
  • 01.08.25, 14:31

Bigbank: самый активный рынок жилищных кредитов среди стран Балтии – в Литве

В то время как количество заключенных в Эстонии и Латвии договоров жилищного кредитования во втором квартале осталось на уровне предыдущего квартала, литовский рынок оказался наиболее активным: по данным сравнения портфелей жилищных кредитов Bigbank в странах Балтии, в Литве договоров было заключено на 26% больше.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Liis Treimann
По сравнению со вторым кварталом позапрошлого года, количество договоров о жилищном кредите в Латвии выросло более чем в три раза, в то время как в Эстонии их было заключено почти вдвое больше, а в Литве – чуть больше чем вдвое, рассказали в Bigbank.
«Латвия долгое время была в роли отстающего, но в последние пару лет разрыв сокращается. В то же время, успех Эстонии и Литвы по всем важным показателям объемов пока остается неизменным», – прокомментировал результаты Артур Таавет, исполняющий обязанности руководителя Bigbank Eesti.
Самые крупные суммы на покупку жилья в кредит по-прежнему берут жители Эстонии: средний размер кредита во втором квартале составил 133 479 евро, за ними следуют литовцы со 113 250 евро, а средний размер кредита у латышей оказался значительно меньше, чем у соседей – 63 491 евро. «Здесь прослеживается четкая связь как с ценами на недвижимость, так и с кредитоспособностью населения. Оба эти показателя в Латвии растут, но все еще отстают от показателей соседних стран», – пояснил Таавет, отметив, что средняя сумма кредита в Эстонии и Латвии долгое время отличалась примерно в два раза, но, судя по тенденции роста средней суммы в новых ходатайствах о кредите, эти времена, скорее всего, уже прошли, или скоро пройдут.

Статья продолжается после рекламы

Количество новых ходатайств о кредите в Bigbank выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Литве на 46%, в Латвии – на 15% и в Эстонии – на 2%. «Что касается Эстонии, то мы видим, что рынок восстановился после спада, произошедшего два-три года назад, и вышел на новый уровень, который в целом остается стабильным в течение последних шести месяцев», – отметил Таавет.
По его словам, ожидание повышения ставки налога с оборота, вступившего в силу в июле, не привело к росту покупательской активности и не повлекло за собой бум продажи новых квартир.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 28.07.25, 07:00
Падающие балконы и потолки: пока без жертв, но тянуть с реновацией домов опасно для жизни
Состояние жилого фонда, построенного в Эстонии в советское время, с каждым годом ухудшается. Несколько случаев падения балконных ограждений за последние годы – яркое тому подтверждение. А недавнее обрушение потолка в многоквартирном доме в Кейла – уже четкий сигнал к тому, что откладывать экспертизу и реновацию таких домов опасно для жизни.
Инвестор Тоомас
  • 25.07.25, 14:36
Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?
Наступил июль, стоит хорошая погода, и люди, скорее всего, разъехались по своим дачам. Согласно опросам, у каждого пятого жителя Эстонии есть дача.
Новости
  • 22.07.25, 08:21
В доме обрушился потолок. Купившие недвижимость инвесторы боятся последствий
Лийна и Мадис (имена изменены – прим. ред.), которым около 30 лет, купили квартиру в Кейла, планируя сделать ремонт и сдать ее в аренду. Когда ремонт уже был почти завершен, случилось неожиданное: с потолка квартиры на самом верхнем этаже упал большой бетонный блок.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Mнения
  • 29.07.25, 17:13
Почему на вторичном рынке Ласнамяэ такие дорогие квартиры?
2
Новости
  • 30.07.25, 09:05
«Хватит этой ерунды». Могильщик фирм, которому запретили бизнес, завершает карьеру
3
Новости
  • 30.07.25, 17:10
Скандал в Польше: логистических гигантов, включая DPD и DHL, обвиняют в гринвошинге
4
Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
5
Подсказка
  • 31.07.25, 06:00
Как начать дело своей жизни? Ради бизнеса предпринимательница пошла в уборщицы
6
Эпицентр
  • 28.07.25, 06:00
Можно ли запретить всю российскую нефть? Просто о сложном от ДВ

Последние новости

Mнения
  • 01.08.25, 17:43
Эркки Отс: эстонский авторынок вернулся в советские времена – владельца машины вновь считают кулаком и буржуем
Новости
  • 01.08.25, 17:13
Ляэнеметс: через полгода в Эстонии будет новый премьер-министр
Новости
  • 01.08.25, 16:44
Спор с Eesti Gaas тормозит крупный тендер Elering
Mнения
  • 01.08.25, 16:26
Делов-то: цена подписки на дружбу с США выросла, зрелища от правительства вместо дешевого хлеба
Новости
  • 01.08.25, 16:12
Рынок США быстро охлаждается
Биржа
  • 01.08.25, 15:26
Инфляция в еврозоне держится на уровне 2%
Подсказка
  • 01.08.25, 14:51
Памятка покупателя квартиры: какую информацию о КТ нужно проверить перед заключением сделки?
Новости
  • 01.08.25, 14:31
Bigbank: самый активный рынок жилищных кредитов среди стран Балтии – в Литве

Сейчас в фокусе

Качественных тканей для пошива разных изделий на местном рынке не так много.
Подсказка
  • 31.07.25, 06:00
Как начать дело своей жизни? Ради бизнеса предпринимательница пошла в уборщицы
Больше всего обвинений – шесть – получило польское отделение DPD.
Новости
  • 30.07.25, 17:10
Скандал в Польше: логистических гигантов, включая DPD и DHL, обвиняют в гринвошинге
Надежность компаний альтернативной биржи под сомнением из-за не представленных аудированных годовых отчетов. Участники рынка считают, что причиной этого является нехватка аудиторов.
Биржа
  • 31.07.25, 08:53
Звоночки на бирже: у половины компаний с альтернативного рынка трудности с отчетностью
Производитель осиновой древесной массы Estonian Cell приостанавливает работу завода в Кунда на два месяца, начиная с октября.
Новости
  • 31.07.25, 12:24
Глава Estonian Cell о приостановке производства: мы хотим, чтобы владелец перестал нас субсидировать
Число сотрудников сократится на четверть
Министр финансов Юрген Лиги заявил, что, хотя к нему приклеили ярлык, будто он ничего не понимает в экономике, у него есть очень хорошие советники и университеты за плечами.
Новости
  • 31.07.25, 16:20
Лиги критикующему его Гроссу: у меня лучшие в мире советники
Эльконд Либман.
Mнения
  • 31.07.25, 08:08
Партия реформ переобулась не слишком убедительно
Меэлис Нийнепуу (слева) и Рийво Антон (справа) долгое время вели бизнес вместе. Теперь Нийнепуу вышел из их общего дела.
Новости
  • 31.07.25, 16:33
Конфликт известных предпринимателей завершился мирным расставанием
«Просто сделали очень хорошее предложение»
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025