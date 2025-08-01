Bigbank: самый активный рынок жилищных кредитов среди стран Балтии – в Литве

В то время как количество заключенных в Эстонии и Латвии договоров жилищного кредитования во втором квартале осталось на уровне предыдущего квартала, литовский рынок оказался наиболее активным: по данным сравнения портфелей жилищных кредитов Bigbank в странах Балтии, в Литве договоров было заключено на 26% больше.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Liis Treimann
По сравнению со вторым кварталом позапрошлого года, количество договоров о жилищном кредите в Латвии выросло более чем в три раза, в то время как в Эстонии их было заключено почти вдвое больше, а в Литве – чуть больше чем вдвое, рассказали в Bigbank.
«Латвия долгое время была в роли отстающего, но в последние пару лет разрыв сокращается. В то же время, успех Эстонии и Литвы по всем важным показателям объемов пока остается неизменным», – прокомментировал результаты Артур Таавет, исполняющий обязанности руководителя Bigbank Eesti.
Самые крупные суммы на покупку жилья в кредит по-прежнему берут жители Эстонии: средний размер кредита во втором квартале составил 133 479 евро, за ними следуют литовцы со 113 250 евро, а средний размер кредита у латышей оказался значительно меньше, чем у соседей – 63 491 евро. «Здесь прослеживается четкая связь как с ценами на недвижимость, так и с кредитоспособностью населения. Оба эти показателя в Латвии растут, но все еще отстают от показателей соседних стран», – пояснил Таавет, отметив, что средняя сумма кредита в Эстонии и Латвии долгое время отличалась примерно в два раза, но, судя по тенденции роста средней суммы в новых ходатайствах о кредите, эти времена, скорее всего, уже прошли, или скоро пройдут.
Статья продолжается после рекламы
Количество новых ходатайств о кредите в Bigbank выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Литве на 46%, в Латвии – на 15% и в Эстонии – на 2%. «Что касается Эстонии, то мы видим, что рынок восстановился после спада, произошедшего два-три года назад, и вышел на новый уровень, который в целом остается стабильным в течение последних шести месяцев», – отметил Таавет.
По его словам, ожидание повышения ставки налога с оборота, вступившего в силу в июле, не привело к росту покупательской активности и не повлекло за собой бум продажи новых квартир.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Состояние жилого фонда, построенного в Эстонии в советское время, с каждым годом ухудшается. Несколько случаев падения балконных ограждений за последние годы – яркое тому подтверждение. А недавнее обрушение
потолка в многоквартирном доме в Кейла – уже четкий сигнал к тому, что откладывать экспертизу и реновацию таких домов опасно для жизни.
Наступил июль, стоит хорошая погода, и люди, скорее всего, разъехались по своим дачам. Согласно опросам, у каждого пятого жителя Эстонии есть дача.
Лийна и Мадис (имена изменены – прим. ред.), которым около 30 лет, купили квартиру в Кейла, планируя сделать ремонт и сдать ее в аренду. Когда ремонт уже был почти завершен, случилось неожиданное: с потолка квартиры на самом верхнем этаже упал большой бетонный блок.
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.