Назад 25.07.25, 14:36 Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности? Наступил июль, стоит хорошая погода, и люди, скорее всего, разъехались по своим дачам. Согласно опросам, у каждого пятого жителя Эстонии есть дача.

С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.

Foto: Meeli Küttim

Каждый пятый – это, на самом деле, довольно много. Известная «дачная» нация, финны, опережает нас в европейском первенстве по этому виду спорта: почти каждый четвертый житель этой страны владеет дачей. В Австрии, Польше, Словакии и Нидерландах, например, лишь каждый десятый, а то и двадцатый имеет собственную дачу.