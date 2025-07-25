Инвестор Тоомас: дача – хорошая инвестиция или причина нашей бедности?

Наступил июль, стоит хорошая погода, и люди, скорее всего, разъехались по своим дачам. Согласно опросам, у каждого пятого жителя Эстонии есть дача.
- С какой стороны ни посмотри, с сугубо финансовой точки зрения владение дачным домом – не лучшая идея. Как ни старайся, ты будешь приезжать на дачу в лучшем случае один месяц в году.
- Foto: Meeli Küttim
Каждый пятый – это, на самом деле, довольно много. Известная «дачная» нация, финны, опережает нас в европейском первенстве по этому виду спорта: почти каждый четвертый житель этой страны владеет дачей. В Австрии, Польше, Словакии и Нидерландах, например, лишь каждый десятый, а то и двадцатый имеет собственную дачу.
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