Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%295,05
  • OMX Riga0,36%911,31
  • OMX Tallinn−0,36%2 033,99
  • OMX Vilnius−0,06%1 202,78
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,66%9 128,3
  • Nikkei 225−1,25%40 290,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,39
  • OMX Baltic−0,37%295,05
  • OMX Riga0,36%911,31
  • OMX Tallinn−0,36%2 033,99
  • OMX Vilnius−0,06%1 202,78
  • S&P 5001,47%6 329,94
  • DOW 301,34%44 173,64
  • Nasdaq 1,95%21 053,58
  • FTSE 1000,66%9 128,3
  • Nikkei 225−1,25%40 290,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,39
  • 04.08.25, 17:53

Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб

По словам предпринимателя и основного владельца Alexela Хейти Хяаля, проблема Эстонии в том, что правительство не занимается коренной причиной нехватки денег — слишком высокими расходами. Об этом он сказал в передаче радио Äripäev «Kuum Tool».
Хейти Хяэль хочет от государства гарантий.
  • Хейти Хяэль хочет от государства гарантий.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Хяэля, в обществе слишком мало говорят о том, как ошибка Департамента статистики при расчете инфляции раздула государственные расходы.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.07.25, 08:23
Предприниматель видит по клиентам: до экономического роста еще очень далеко
Экономика еще не начала восстанавливаться, и люди по-прежнему экономят деньги, считает руководитель Alexela Марти Хяэль.
Эпицентр
  • 12.03.25, 08:56
Из-за бизнес-проекта, получившего гигантскую субсидию, торчат уши политиков «Ээсти 200»
Сын политика партии «Ээсти 200» Тармо Тамма, студент, сопровождал отца в Саудовскую Аравию, где в составе бизнес-делегации представлял компанию Greenful, которая обещает решить проблему текстильных отходов.
Новости
  • 13.02.25, 11:08
Материнская компания Alexela наняла генерального директора с опытом IPO
Сегодня в должность члена правления и генерального директора материнской компании Alexela – AVH Grupp – вступает Вейко Ряйм.
Новости
  • 16.01.25, 10:04
Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа
Новые проекты именитых предпринимателей, таких как Хейти Хяэль, Айвар Берзин и Индрек Аллманн, получат значительные средства из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа. Однако разработчики пока не готовы раскрыть подробности своих планов.
  • KM
Content Marketing
  • 14.07.25, 14:55
Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).

Самые читаемые

1
Биржа
  • 31.07.25, 17:46
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен получил разрешение увеличить долю в банке Indexo
2
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
3
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
4
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
5
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
6
Новости
  • 03.08.25, 12:48
Esvika инвестировала 1,3 млн евро в Ида-Вирумаа

Последние новости

Новости
  • 04.08.25, 19:01
Отели Европы готовятся к коллективному иску против Booking.com
Mнения
  • 04.08.25, 18:56
Юлле Эрнитс: в Ида-Вирумаа нелогично распределяют более 300 млн евро
Новости
  • 04.08.25, 17:53
Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
Перед выходом на биржу нужна ясность
Новости
  • 04.08.25, 16:55
Ragn-Sells подала в прокуратуру заявление на Enefit
Новости
  • 04.08.25, 16:36
Выручка производителя домов рухнула. «Крайне паршивый год»
Новости
  • 04.08.25, 14:53
Создатель студенческих отелей выходит на рынок Латвии вместо Эстонии. «Ни один Excel в Эстонии не сходится»
Новости
  • 04.08.25, 14:04
Таллиннский аэропорт ночью приостановил работу
Новости
  • 04.08.25, 13:54
Мясопереработчик делает крупные инвестиции и стремится выйти за пределы Европы

Сейчас в фокусе

Торговец Мартен Сальве знает поименно многих своих клиентов и не забывает о них даже по случаю значительных дат в их жизни.
Новости
  • 03.08.25, 12:03
Один человек, один автобус, пятьдесят остановок: торговец поддерживает дело, начатое бабушкой
Руководитель мебельной компании Standard Йонатан Карьюс.
Новости
  • 03.08.25, 10:37
Производитель мебели восстает из пепла: оборот Standard вырос более чем в два раза
Среди уездов по числу сделок с участием иностранцев лидирует Харьюмаа, где была заключена 521 сделка.
Новости
  • 03.08.25, 15:24
Финны активно распродают недвижимость в Эстонии
Среди покупателей все больше японцев и украинцев
Руководитель Pro Grupp Invest Леонид Дулуб.
Новости
  • 02.08.25, 15:00
В Йыгевамаа открылся завод стоимостью 11 млн евро
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.08.25, 12:14
Немецкая IT-компания увольняет всех сотрудников и прекращает деятельность в Эстонии
Руководитель Meta Platforms Марк Цукерберг, чтобы конкурировать с OpenAI и Google, сделал искусственный интеллект главным приоритетом компании. Ради привлечения талантов он не считает зазорным обращаться к потенциальным сотрудникам лично.
Инвестор Тоомас
  • 03.08.25, 13:55
Инвестор Тоомас: Meta удивила – вымирающий динозавр превратился в тигра искусственного интеллекта
Количество краж в магазинах растет. Selver: алкоголь – вечный хит, шоколад догоняет
Новости
  • 02.08.25, 13:30
Количество краж в магазинах растет. Selver: алкоголь – вечный хит, шоколад догоняет
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность
  • KM
Content Marketing
  • 18.07.25, 10:52
Rivest: надежная ИТ-поддержка помогает нам расти и повышать эффективность

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025