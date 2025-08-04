Хейти Хяэль в большом интервью: экономике Эстонии нанесен невосполнимый ущерб
По словам предпринимателя и основного владельца Alexela Хейти Хяаля, проблема Эстонии в том, что правительство не занимается коренной причиной нехватки денег — слишком высокими расходами. Об этом он сказал в передаче радио Äripäev «Kuum Tool».
Сын политика партии «Ээсти 200» Тармо Тамма, студент, сопровождал отца в Саудовскую Аравию, где в составе бизнес-делегации представлял компанию Greenful, которая обещает решить проблему текстильных отходов.
Новые проекты именитых предпринимателей, таких как Хейти Хяэль, Айвар Берзин и Индрек Аллманн, получат значительные средства из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа. Однако разработчики пока не готовы раскрыть подробности своих планов.