Назад 06.08.25, 16:43 Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц Хотя договор аренды Кассы здоровья в одном из самых престижных деловых районов Таллинна скрыт от общественности на пять лет, база данных государственной бухгалтерии показывает, что учреждение платит арендодателю свыше 60 000 евро в месяц.

Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.

Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix

Офисные помещения Кассы здоровья находятся в 15-этажном здании квартала Arter. Сам квартал расположен в центре Таллинна, у пересечения улиц Лийвалайа и Юхкентали, напротив отеля Olümpia. Недавний скандал вокруг летнего корпоратива учреждения вызвал вопросы о том, сколько учреждение платит за аренду помещений в одном из самых новых и престижных бизнес-центров столицы.