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  • 06.08.25, 16:43

Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц

Хотя договор аренды Кассы здоровья в одном из самых престижных деловых районов Таллинна скрыт от общественности на пять лет, база данных государственной бухгалтерии показывает, что учреждение платит арендодателю свыше 60 000 евро в месяц.
Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
  • Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
  • Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix
Офисные помещения Кассы здоровья находятся в 15-этажном здании квартала Arter. Сам квартал расположен в центре Таллинна, у пересечения улиц Лийвалайа и Юхкентали, напротив отеля Olümpia. Недавний скандал вокруг летнего корпоратива учреждения вызвал вопросы о том, сколько учреждение платит за аренду помещений в одном из самых новых и престижных бизнес-центров столицы.
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