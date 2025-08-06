Касса здоровья платит за новый офис более 60 000 евро в месяц
Хотя договор аренды Кассы здоровья в одном из самых престижных деловых районов Таллинна скрыт от общественности на пять лет, база данных государственной бухгалтерии показывает, что учреждение платит арендодателю свыше 60 000 евро в месяц.
Офис Кассы здоровья находится в недавно построенном квартале Arter.
Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix
Офисные помещения Кассы здоровья находятся в 15-этажном здании квартала Arter. Сам квартал расположен в центре Таллинна, у пересечения улиц Лийвалайа и Юхкентали, напротив отеля Olümpia. Недавний скандал вокруг летнего корпоратива учреждения вызвал вопросы о том, сколько учреждение платит за аренду помещений в одном из самых новых и престижных бизнес-центров столицы.
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