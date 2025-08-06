Центристы требуют отставки министра соцдел на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья

Оппозиционная Центристская партия потребовала отставки министра социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья в замке Таагепера, передает rus.err.ee.
- Министр социальных дел Кармен Йоллер (в центре).
- Foto: Liis Treimann
Председатель партии Михаил Кылварт заявил в среду, что в условиях бюджетного кризиса в системе здравоохранения проведение подобного мероприятия выглядит как «пир во время чумы».
Во вторник несколько СМИ сообщили о летних днях Кассы здоровья, которые прошли в конце июля в спа-отеле Wagenküll, расположенном в замке Таагепера. По данным издания Õhtuleht, стоимость проведения мероприятия могла превысить 100 000 евро.
Сама Йоллер, комментируя ситуацию, признала в ответ на вопросы журналистов, что такие траты действительно задевают чувство справедливости у людей.
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