Назад 06.08.25, 11:53 Центристы требуют отставки министра соцдел на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья Оппозиционная Центристская партия потребовала отставки министра социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) на фоне скандала с летними днями Кассы здоровья в замке Таагепера, передает rus.err.ee.

Министр социальных дел Кармен Йоллер (в центре).

Foto: Liis Treimann

Председатель партии Михаил Кылварт заявил в среду, что в условиях бюджетного кризиса в системе здравоохранения проведение подобного мероприятия выглядит как «пир во время чумы».

Во вторник несколько СМИ сообщили о летних днях Кассы здоровья, которые прошли в конце июля в спа-отеле Wagenküll, расположенном в замке Таагепера. По данным издания Õhtuleht, стоимость проведения мероприятия могла превысить 100 000 евро.

Сама Йоллер, комментируя ситуацию, признала в ответ на вопросы журналистов, что такие траты действительно задевают чувство справедливости у людей.