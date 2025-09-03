Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,02%295,4
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,21%2 007,35
  • OMX Vilnius0,33%1 229,92
  • S&P 5000,3%6 434,78
  • DOW 30−0,43%45 100,71
  • Nasdaq 0,91%21 472,56
  • FTSE 1000,67%9 177,99
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,39
  • OMX Baltic0,02%295,4
  • OMX Riga0,04%921,28
  • OMX Tallinn−0,21%2 007,35
  • OMX Vilnius0,33%1 229,92
  • S&P 5000,3%6 434,78
  • DOW 30−0,43%45 100,71
  • Nasdaq 0,91%21 472,56
  • FTSE 1000,67%9 177,99
  • Nikkei 225−0,88%41 938,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,39
  • 03.09.25, 16:41

70 миллионов прибыли: в Швеции разгорается скандал вокруг использования инсайдерской информации

Шведское подразделение по борьбе с экономическими преступлениями находится на пороге раскрытия дела об инсайдерской торговле, в результате которой была получена прибыль в размере 70 миллионов шведских крон, сообщает Dagens Industri.
Шведское агентство по борьбе с экономическими преступлениями считает, что вышло на след утечек.
  • Шведское агентство по борьбе с экономическими преступлениями считает, что вышло на след утечек.
  • Foto: Indrek Susi
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.08.25, 13:50
В тартуской компании зарплата выросла с 4000 до 7500 евро. Руководитель: в реальности рост скромнее
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
4
Новости
  • 30.08.25, 10:59
В Старом городе закрывается известный бар. Два года назад он принадлежал Ликсутовой (Росэ)
5
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
6
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором

Последние новости

Новости
  • 03.09.25, 19:21
Офис Рагнара Сасса в Киеве подвергся ракетному обстрелу
Биржа
  • 03.09.25, 18:48
Eesti Energia получила 7 млн долларов внеочередных дивидендов из Иордании
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему
Новости
  • 03.09.25, 16:41
70 миллионов прибыли: в Швеции разгорается скандал вокруг использования инсайдерской информации
Новости
  • 03.09.25, 15:49
Лиги: дешевая электроэнергия не может быть главной целью
Биржа
  • 03.09.25, 15:13
Латвиец, разбогатевший на микрокредитах, стал крупнейшим акционером Indexo
Новости
  • 03.09.25, 14:04
Опрос: жители Эстонии все острее ощущают рост цен на продукты
Биржа
  • 03.09.25, 13:31
Крупнейшая за последние десятилетия антимонопольная битва США завершилась для Google мягко

Сейчас в фокусе

В отчетах интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые подкосили бы и любой другой интернет-магазин, и даже розничный. Frog же продолжает работать как ни в чем не бывало в представительском офисном здании на улице Веэренни.
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Послаблений для лиц, пересекающих границу несколько раз в день, например, для водителей грузовиков или автобусов, не будет.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
На автозаправке Neste в Ласнамяэ
Новости
  • 01.09.25, 18:44
Решение Neste уронило цену на бензин ниже себестоимости. Грядет «топливная война»?
В ситуации, когда от Euribor больше не ждут существенного снижения, его фиксация становится все более привлекательным вариантом. Прежде всего эту меру стоит рассматривать как страховку, отмечают эксперты.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
Ян Левченко.
Mнения
  • 02.09.25, 09:31
Пограничное состояние. Возврат к национальным интересам – дорога в славное прошлое?
Рентабельность снижается. В этот раз в рейтинг вошли 27 агентств недвижимости, на одно меньше, чем год назад.
ТОП
  • 01.09.25, 17:28
ТОП агентств недвижимости 2024: рентабельность резко упала
Рейтинг 27 лучших бюро недвижимости!
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025