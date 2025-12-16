Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,25%302,03
  • OMX Riga0,58%937,09
  • OMX Tallinn0,27%1 996
  • OMX Vilnius0,00%1 307,67
  • S&P 5000,00%6 816,51
  • DOW 300,00%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 100−0,63%9 689,52
  • Nikkei 225−1,56%49 383,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,62
  • 16.12.25, 11:51

Адвокат: Осиновский невиновен, мы обжалуем решение суда

Вчера Рижский окружной суд признал эстонского предпринимателя Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки. По словам присяжного адвоката Дениса Часовских, Осиновский намерен обжаловать это решение.
Олег Осиновский.
  • Олег Осиновский.
  • Foto: Raul Mee
«Отдельно следует подчеркнуть, что вчерашнее решение не вступило в силу, и с правовой точки зрения для Олега Осиновского на сегодняшний день ничего не изменилось», – отметил Часовских, добавив, что более подробные содержательные комментарии невозможно дать до тех пор, пока защита не ознакомится с обоснованием решения суда.
