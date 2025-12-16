Адвокат: Осиновский невиновен, мы обжалуем решение суда

Вчера Рижский окружной суд признал эстонского предпринимателя Олега Осиновского виновным в даче крупной взятки. По словам присяжного адвоката Дениса Часовских, Осиновский намерен обжаловать это решение.
- Олег Осиновский.
- Foto: Raul Mee
«Отдельно следует подчеркнуть, что вчерашнее решение не вступило в силу, и с правовой точки зрения для Олега Осиновского на сегодняшний день ничего не изменилось», – отметил Часовских, добавив, что более подробные содержательные комментарии невозможно дать до тех пор, пока защита не ознакомится с обоснованием решения суда.
