  • OMX Baltic0,04%301,43
  • OMX Riga−0,02%932,97
  • OMX Tallinn0,22%1 995,86
  • OMX Vilnius0,21%1 307,22
  • S&P 500−0,16%6 816,51
  • DOW 30−0,09%48 416,56
  • Nasdaq −0,59%23 057,41
  • FTSE 100−0,1%9 741,14
  • Nikkei 225−1,56%49 383,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,25
  • 16.12.25, 10:56

Прибыль LHV выросла, но отстает от финансового плана

В ноябре 2025 года LHV Group заработал почти на 17% больше чистой прибыли, чем годом ранее. Хотя по итогам года прибыль отстает от финансового плана, объемы кредитов и депозитов превышают прогнозы.
Чистая прибыль LHV Group отстает от утвержденного финансового плана на 5,9 млн евро.
  • Чистая прибыль LHV Group отстает от утвержденного финансового плана на 5,9 млн евро.
  • Foto: Liis Treimann
Рентабельность собственного капитала акционеров (ROE) в ноябре составила 19,3%. Наибольшую часть ноябрьской прибыли в размере 11,9 млн евро обеспечил LHV Pank с результатом 11,4 млн евро. Подразделение в Соединенном Королевстве (LHV Bank Ltd) заработало 0,9 млн евро, LHV Varahaldus – 0,2 млн евро, LHV Kindlustus – 0,04 млн евро.
