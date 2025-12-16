Прибыль LHV выросла, но отстает от финансового плана

В ноябре 2025 года LHV Group заработал почти на 17% больше чистой прибыли, чем годом ранее. Хотя по итогам года прибыль отстает от финансового плана, объемы кредитов и депозитов превышают прогнозы.
- Чистая прибыль LHV Group отстает от утвержденного финансового плана на 5,9 млн евро.
- Foto: Liis Treimann
Рентабельность собственного капитала акционеров (ROE) в ноябре составила 19,3%. Наибольшую часть ноябрьской прибыли в размере 11,9 млн евро обеспечил LHV Pank с результатом 11,4 млн евро. Подразделение в Соединенном Королевстве (LHV Bank Ltd) заработало 0,9 млн евро, LHV Varahaldus – 0,2 млн евро, LHV Kindlustus – 0,04 млн евро.
