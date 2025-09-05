Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2250,84%42 935,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,89
  • OMX Baltic0,05%295,55
  • OMX Riga−0,1%920,39
  • OMX Tallinn−0,05%2 006,33
  • OMX Vilnius0,3%1 233,66
  • S&P 5000,83%6 502,08
  • DOW 300,77%45 621,29
  • Nasdaq 0,98%21 707,69
  • FTSE 1000,42%9 216,87
  • Nikkei 2250,84%42 935,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,89
  • 05.09.25, 06:00

Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал

Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.
Школа программирования kood/Jõhvi разместилась в реновированном здании бывшей городской телефонной станции.
  • Школа программирования kood/Jõhvi разместилась в реновированном здании бывшей городской телефонной станции.
  • Foto: Николай Андреев
Эту мысль высказал на бизнес-конференции ДВ в Нарве Елисей Локотар, инвестор в недвижимость, который в 2020 году купил и превратил в арендное жилье старое общежитие в Йыхви. Теперь он сдает в этом здании 96 квартир.
Руководитель по маркетингу kood/Jõhvi Лаура Тилло с такой оценкой не согласна. В комментарии для ДВ она отметила, что школа привлекла в регион множество людей, которые пользуются услугами местных фирм.

Экономика как живой организм

Елисей Локотар рассказал, что сначала среди его клиентов в Йыхви было очень много украинских беженцев, его даже обвиняли в том, что он создал гетто. Локотар отметил, что изучал экономику в Дании и, вернувшись в Эстонию, смотрит на экономику как на живой организм: в регионе со стареющим населением появилось около 500 новых человек, их средний возраст – около 35 лет, и у них есть востребованные профессии. Украинцы дали новый толчок местной экономике, люди начали тратить больше денег.

Статья продолжается после рекламы

По словам Локотара, экономика Ида-Вирумаа вообще не заточена на то, чтобы люди больше тратили на месте. А когда уменьшается население, уменьшаются его траты, сокращается и бизнес.
«Например, хороший проект, который был распиарен на всю Эстонию, – kood/Jõhvi. Выделялось, если я правильно помню, около трех миллионов евро инвестиций из разных региональных организаций. Но я как предприниматель вижу это так: выделили три миллиона, конкурс выиграла тартуская компания, которая привезла в Йыхви тартуских строителей, они не арендовали здесь недвижимость, они возвращались обратно в Тарту. То есть затраты на месте были минимальны. Местные предприниматели, такие как общепит, места размещения, различные услуги – они с этих трех миллионов ничего не получили», – утверждает он.
Елисей Локотар рассказал о своем видении экономики Ида-Вирумаа на бизнес-конференции ДВ в Нарве.
  • Елисей Локотар рассказал о своем видении экономики Ида-Вирумаа на бизнес-конференции ДВ в Нарве.
  • Foto: Александра Аверьянова
Елисей Локотар напомнил, что в Йыхви ожидали большого количества стартапов и наплыва IT-специалистов:
Они не находятся здесь на месте, не ходят в «Виронию», не тратят деньги на развлечения, бильярды и на все то, что поддерживает местных предпринимателей. То есть, экономически это факап.
Елисей Локотар
владелец сдающей в аренду недвижимость Holdum OÜ
«Ко мне очень многие обращались и говорили: я хочу приобрести недвижимость, потому что здесь сейчас будет большое количество айтишников, которые будут получать заоблачные суммы. В результате на сегодняшний момент что я вижу? Я не вижу людей, которые там учатся – скажем, 150 человек. Они не приносят ничего в экономику, в арендную недвижимость, потому что они обучаются онлайн. Они не находятся здесь на месте, не ходят в “Виронию” (торговый центр в Кохтла-Ярве – прим. ред.), не тратят деньги на развлечения, бильярды и на все то, что поддерживает местных предпринимателей. То есть, экономически это факап».

Мероприятия помогают региону развиваться

Лаура Тилло из kood/Jõhvi сообщила ДВ, что за время работы вступительные экзамены офлайн в Йыхви сдавали около 2000 человек: «Все они воспользовались местными магазинами, развлечениями и социальными услугами. Это уже оказывает заметное влияние на регион, которого раньше не было».
По словам Лауры Тилло, школа программирования предлагает абитуриентам и студентам жилье, но, когда его не хватает, они снимают жилье на рыночных условиях.
«Действительно, у нас возможно обучение в смешанном формате, что означает возможность гибко менять свою карьеру или учиться, находясь со своей семьей. В настоящее время в общежитии ежедневно проживают около 20 студентов. В прошлую пятницу закончились 3-й и 4-й потоки, а на следующей неделе начнется обучение 7-го», – рассказала она.
Лаура Тилло также добавила, что сотрудники школы программирования переехали в Йыхви из Южной и Центральной Эстонии, некоторые из них купили недвижимость в Ида-Вирумаа, некоторые арендовали.
Помимо вступительных экзаменов, в здании в Йыхви проходят различные мероприятия офлайн, на которых работают местные поставщики питания и технических услуг. Например, на следующей неделе совместно с Ida Hub и стартап-инкубатором Tehnopol состоится двухдневный хакатон kood/Jõhvi по кино и мультимедиа, который снова на два дня соберет в Ида-Вирумаа множество людей из разных стран, добавила Лаура Тилло.
Кроме того, отметила она, благодаря kood/Jõhvi в Йыхви побывали главы государств, послы и международные эксперты, это улучшило репутацию и узнаваемость Ида-Вирумаа, что также важно для развития региона.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.08.25, 15:47
Плывя вдоль границы, бизнесмены обсудили, зачем теперь вкладывать деньги в Ида-Вирумаа
Прямо на пограничной реке, на корабле, курсирующем между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, прошла бизнес-конференция, посвященная возможностям инвестирования в Ида-Вирумаа в нынешней экономической ситуации и в условиях напряженной международной обстановки. На борту корабля Caroline собрались более 70 человек.
Новости
  • 02.09.25, 06:00
Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе
Руководитель Силламяэского порта по маркетингу Андрей Биров на бизнес-конференции ДВ в Нарве рассказал о трудностях, с которыми столкнулся порт после того, как Россия вторглась в Украину. По его мнению, санкционная политика Эстонии жестче, чем у ЕС в целом, из-за этого госбюджет недополучает миллионы евро налогов.
Эпицентр
  • 02.05.23, 10:47
Инвесторы нацелились на недвижимость Ида-Вирумаа
В маленьком городке Йыхви в Ида-Вирумаа старое обшарпанное общежитие недавно превратилось в отреставрированное здание на 96 квартир, которое сдается в аренду. Застройщик Елисей Локотар и его команда планируют получать с него 35-процентный годовой доход.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
2
Эпицентр
  • 02.09.25, 08:55
За блестящим фасадом известного интернет-магазина маячит налоговая схема
3
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
4
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
5
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
6
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему

Последние новости

Новости
  • 05.09.25, 06:00
Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал
Новости
  • 04.09.25, 20:30
Анализ: вопреки обещанию соцдемы планируют построить более дорогие муниципальные квартиры
Новости
  • 04.09.25, 18:38
Мошенники звонят теперь и от имени Департамента лекарственных средств
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Новости
  • 04.09.25, 17:30
Суд отменил решение о расширении учебного полигона Нурсипалу
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Новости
  • 04.09.25, 15:50
Omniva расширяет свои услуги: стартует создание сети почтоматов для сообществ
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми

Сейчас в фокусе

По словам владельца тартуского автосалона Lumo Мартина Керге, ограничения на использование номеров PROOV поставили продавцов подержанных машин после введения автоналога в сложное положение, и он уже задумывался о прекращении бизнеса.
Новости
  • 04.09.25, 08:45
Продавцы подержанных автомобилей в тупике: «Сейчас довольно гадкое время»
Кристьян Тамла, управляющий директор EfTEN Capital AS.
Новости
  • 04.09.25, 06:00
Директор EfTEN о реновации советского жилья: «Мы получили 102 квартиры дешевле цен на рынке»
Предприниматель в сфере недвижимости Хейти Салуметс предложил на одном из аукционов фантастически высокую цену за участок, но позже отказался от сделки. В результате против него был выдвинут многомиллионный иск.
Новости
  • 03.09.25, 18:30
Бизнесмен избежал иска на 800 000 евро: суд раскрыл схему
Открытие дома Stay Larsen Sume (Эхитаяте теэ, 140, Таллинн).
Новости
  • 04.09.25, 13:16
Галерея: в Таллинне открылся хостел квартирного типа стоимостью 10 млн евро
Марко Калев, недавно ставший членом правления Eesti Pelmeenitööstus, несколько лет назад предстал перед судом по обвинению в крупном налоговом мошенничестве, был признан виновным и приговорен к условному заключению в 2016 году. Кроме того, ему было предписано выплатить штраф в размере более миллиона евро.
Новости
  • 04.09.25, 18:19
Известный производитель пельменей обанкротился
Отдельно подавать заявление на снижение налога не нужно.
Новости
  • 04.09.25, 14:08
Правительство утвердило льготы по автоналогу для семей с детьми
По словам консультанта по санации строительной компании, помимо прочих трудностей, в прошлом году у предпринимателя возникли споры с заказчиком по нескольким объектам, что еще больше осложнило ситуацию.
Новости
  • 04.09.25, 16:52
Строительная компания в кризисе: санация запущена, деловые партнеры ожидают банкротства
Владелец о санации: «Это вовсе не конец дела всей моей жизни»
Хирург Юрий Иванов
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025