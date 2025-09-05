Назад 05.09.25, 06:00 Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.

Школа программирования kood/Jõhvi разместилась в реновированном здании бывшей городской телефонной станции.

Foto: Николай Андреев

Эту мысль высказал на бизнес-конференции ДВ в Нарве Елисей Локотар, инвестор в недвижимость, который в 2020 году купил и превратил в арендное жилье старое общежитие в Йыхви. Теперь он сдает в этом здании 96 квартир.

Руководитель по маркетингу kood/Jõhvi Лаура Тилло с такой оценкой не согласна. В комментарии для ДВ она отметила, что школа привлекла в регион множество людей, которые пользуются услугами местных фирм.

Экономика как живой организм

Елисей Локотар рассказал, что сначала среди его клиентов в Йыхви было очень много украинских беженцев, его даже обвиняли в том, что он создал гетто. Локотар отметил, что изучал экономику в Дании и, вернувшись в Эстонию, смотрит на экономику как на живой организм: в регионе со стареющим населением появилось около 500 новых человек, их средний возраст – около 35 лет, и у них есть востребованные профессии. Украинцы дали новый толчок местной экономике, люди начали тратить больше денег.

По словам Локотара, экономика Ида-Вирумаа вообще не заточена на то, чтобы люди больше тратили на месте. А когда уменьшается население, уменьшаются его траты, сокращается и бизнес.

«Например, хороший проект, который был распиарен на всю Эстонию, – kood/Jõhvi. Выделялось, если я правильно помню, около трех миллионов евро инвестиций из разных региональных организаций. Но я как предприниматель вижу это так: выделили три миллиона, конкурс выиграла тартуская компания, которая привезла в Йыхви тартуских строителей, они не арендовали здесь недвижимость, они возвращались обратно в Тарту. То есть затраты на месте были минимальны. Местные предприниматели, такие как общепит, места размещения, различные услуги – они с этих трех миллионов ничего не получили», – утверждает он.