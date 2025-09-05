Предприниматель о kood/Jõhvi: для развития местной экономики это провал

Внешние вложения в предприятия Ида-Вирумаа приносят региону пользу, только если деньги в конечном счете перетекают в местную экономику – например, владельцам арендной недвижимости и магазинам. И большой проект, получивший инвестиции со стороны, как, например, школа программирования kood/Jõhvi, может и не помочь местной экономике.
- Школа программирования kood/Jõhvi разместилась в реновированном здании бывшей городской телефонной станции.
- Foto: Николай Андреев
Эту мысль высказал на бизнес-конференции ДВ в Нарве Елисей Локотар, инвестор в недвижимость, который в 2020 году купил и превратил в арендное жилье старое общежитие в Йыхви. Теперь он сдает в этом здании 96 квартир.
Руководитель по маркетингу kood/Jõhvi Лаура Тилло с такой оценкой не согласна. В комментарии для ДВ она отметила, что школа привлекла в регион множество людей, которые пользуются услугами местных фирм.
Экономика как живой организм
Елисей Локотар рассказал, что сначала среди его клиентов в Йыхви было очень много украинских беженцев, его даже обвиняли в том, что он создал гетто. Локотар отметил, что изучал экономику в Дании и, вернувшись в Эстонию, смотрит на экономику как на живой организм: в регионе со стареющим населением появилось около 500 новых человек, их средний возраст – около 35 лет, и у них есть востребованные профессии. Украинцы дали новый толчок местной экономике, люди начали тратить больше денег.
По словам Локотара, экономика Ида-Вирумаа вообще не заточена на то, чтобы люди больше тратили на месте. А когда уменьшается население, уменьшаются его траты, сокращается и бизнес.
«Например, хороший проект, который был распиарен на всю Эстонию, – kood/Jõhvi. Выделялось, если я правильно помню, около трех миллионов евро инвестиций из разных региональных организаций. Но я как предприниматель вижу это так: выделили три миллиона, конкурс выиграла тартуская компания, которая привезла в Йыхви тартуских строителей, они не арендовали здесь недвижимость, они возвращались обратно в Тарту. То есть затраты на месте были минимальны. Местные предприниматели, такие как общепит, места размещения, различные услуги – они с этих трех миллионов ничего не получили», – утверждает он.
- Елисей Локотар рассказал о своем видении экономики Ида-Вирумаа на бизнес-конференции ДВ в Нарве.
- Foto: Александра Аверьянова
Елисей Локотар напомнил, что в Йыхви ожидали большого количества стартапов и наплыва IT-специалистов:
Они не находятся здесь на месте, не ходят в «Виронию», не тратят деньги на развлечения, бильярды и на все то, что поддерживает местных предпринимателей. То есть, экономически это факап.
Елисей Локотар
владелец сдающей в аренду недвижимость Holdum OÜ
«Ко мне очень многие обращались и говорили: я хочу приобрести недвижимость, потому что здесь сейчас будет большое количество айтишников, которые будут получать заоблачные суммы. В результате на сегодняшний момент что я вижу? Я не вижу людей, которые там учатся – скажем, 150 человек. Они не приносят ничего в экономику, в арендную недвижимость, потому что они обучаются онлайн. Они не находятся здесь на месте, не ходят в “Виронию” (торговый центр в Кохтла-Ярве – прим. ред.), не тратят деньги на развлечения, бильярды и на все то, что поддерживает местных предпринимателей. То есть, экономически это факап».
Мероприятия помогают региону развиваться
Лаура Тилло из kood/Jõhvi сообщила ДВ, что за время работы вступительные экзамены офлайн в Йыхви сдавали около 2000 человек: «Все они воспользовались местными магазинами, развлечениями и социальными услугами. Это уже оказывает заметное влияние на регион, которого раньше не было».
По словам Лауры Тилло, школа программирования предлагает абитуриентам и студентам жилье, но, когда его не хватает, они снимают жилье на рыночных условиях.
«Действительно, у нас возможно обучение в смешанном формате, что означает возможность гибко менять свою карьеру или учиться, находясь со своей семьей. В настоящее время в общежитии ежедневно проживают около 20 студентов. В прошлую пятницу закончились 3-й и 4-й потоки, а на следующей неделе начнется обучение 7-го», – рассказала она.
Лаура Тилло также добавила, что сотрудники школы программирования переехали в Йыхви из Южной и Центральной Эстонии, некоторые из них купили недвижимость в Ида-Вирумаа, некоторые арендовали.
Помимо вступительных экзаменов, в здании в Йыхви проходят различные мероприятия офлайн, на которых работают местные поставщики питания и технических услуг. Например, на следующей неделе совместно с Ida Hub и стартап-инкубатором Tehnopol состоится двухдневный хакатон kood/Jõhvi по кино и мультимедиа, который снова на два дня соберет в Ида-Вирумаа множество людей из разных стран, добавила Лаура Тилло.
Кроме того, отметила она, благодаря kood/Jõhvi в Йыхви побывали главы государств, послы и международные эксперты, это улучшило репутацию и узнаваемость Ида-Вирумаа, что также важно для развития региона.
