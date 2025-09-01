Деловые ведомости
  • 02.09.25, 06:00

Андрей Биров: терминалы «Акрон» и «ЕвроХим» закрыты в Эстонии три года, хотя свободно работают в Центральной Европе

Руководитель Силламяэского порта по маркетингу Андрей Биров на бизнес-конференции ДВ в Нарве рассказал о трудностях, с которыми столкнулся порт после того, как Россия вторглась в Украину. По его мнению, санкционная политика Эстонии жестче, чем у ЕС в целом, из-за этого госбюджет недополучает миллионы евро налогов.
В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
  В порту Силламяэ из-за санкций простаивают два терминала, построенные российскими корпорациями.
  • Foto: Николай Андреев
Биров отметил, что в Силламяэ уже больше трех лет простаивают терминалы российских компаний «Акрон» и «ЕвроХим». По его оценке, эстонское государство за это время недополучило от этих двух компаний около 100 млн евро. К тому же, когда порт был нормально загружен, он платил около 25 млн евро налогов в год, а сейчас его деятельность сократилась примерно на две трети.
При этом «ЕвроХим» не попадает под санкции ЕС и свободно работает в ряде европейских стран, обратил внимание Биров.

В Германии можно, в Эстонии – нельзя

«У нас есть два российских терминала “ЕвроХим” и “Акрон”. Они три года не работают, поскольку сами компании не находятся под санкциями, а владельцы – под санкциями. В итоге, что мы имеем? “Еврохим” успешно работает в Германии, в Бельгии, в Швейцарии, в Голландии. И пятая страна, где они запустили свой завод 1 июля прошлого года, – Литва. Потому что местное правительство дало добро», – рассказал Андрей Биров.

По словам Бирова, основной владелец «ЕвроХима» продал часть акций, уменьшив свою долю ниже 50%, поэтому компания перестала подпадать под европейские санкции.
Андрей Биров рассказывает на конференции ДВ в Нарве о ситуации в Силламяэском порту.
  • Андрей Биров рассказывает на конференции ДВ в Нарве о ситуации в Силламяэском порту.
  • Foto: Николай Андреев
«Такая же ситуация с “Акроном”: владелец Вячеслав Владимирович Кантор – под санкциями. Три месяца назад его вывели из-под них в Европейском Союзе. Мы проголосовали в Европейском Союзе за отмену этих санкций, но в этот же день наш МИД ввел односторонние санкции в отношении Кантора, – рассказал Биров. – Значит, терминал “Акрон”, который успешно работает и с Америкой, и с Европейским Союзом, у нас, к сожалению, под санкциями. Мы не можем работать».
Биров также отметил, что на территории России предприятие «Акрон», продукция которого переваливалась через Силламяэ, находится в 280 км от порта, а у «ЕвроХима» завод по производству аммиака расположен всего в 50 км от эстонского предприятия, что удобно с точки зрения логистики.

Почему удобрения под санкциями?

«ЕвроХим» – международная компания, созданная в России, но позднее зарегистрированная в Швейцарии как EuroChem Group AG. Это один из крупнейших в мире производителей удобрений. Основным бенефициаром компании был Андрей Мельниченко, по состоянию на 2023 год – самый богатый бизнесмен в России.
После вторжения РФ в Украину Мельниченко попал под санкции Швейцарии, ЕС и еще нескольких стран за поддержку российского вторжения. В частности, Мельниченко участвовал во встрече ведущих бизнесменов РФ с Владимиром Путиным накануне начала войны.
По информации швейцарской газеты Tages-Anzeiger, Мельниченко держал акции «ЕвроХима» в кипрском трасте и накануне введения санкций просто вышел из состава бенефициаров этого траста, его место заняла его жена, Александра Мельниченко. На этом основании компании удалось временно добиться снятия санкций в Швейцарии, однако позднее швейцарские и европейские санкции были введены также против Александры Мельниченко. Она безуспешно оспаривала это решение в суде ЕС.
Принадлежащий «ЕвроХиму» завод Lifosa в Литве несколько раз останавливал работу из-за сложностей с поставкой аммиака и невозможности проводить платежи через банки.
Также в июле в Лондоне «ЕвроХим» проиграл суд против банков, которые отказались выплачивать по облигациям 212 млн евро, поскольку это было бы нарушением санкций.

Основной владелец российского производителя удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор также попал под санкции из-за того, что считался приближенным Путина, а его компания обеспечивала значительный доход российскому правительству.
Когда срок действия европейских санкций подходил к концу, их не продлили для нескольких россиян, в том числе для Кантора, из-за позиции Венгрии.
После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Венгрия действует против общих интересов ЕС, и сообщил, что своим решением ввел государственные финансовые санкции против Кантора и других лиц, исключенных из европейского санкционного списка по настоянию Венгрии.

Концепция поменялась

Грузовой порт Силламяэ – полностью частный, чего, по словам Бирова, практически не бывает в континентальной Европе (обычно частные – терминалы, но сам порт принадлежит городу, государству или какому-либо ведомству). 22 года назад он был создан бывшим премьер-министром Эстонии Тийтом Вяхи, а также российскими бизнесменами Андреем Катковым и Евгением Маловым, последнее после начала войны оказалось проблематичным. В этом году компания Тийта Вяхи выкупила доли, принадлежавшие российским предпринимателям Глебу Каткову (сыну основателя) и Евгению Малову.
Как сообщило издание «Северное побережье», Департамент полиции и погранохраны в прошлом году отказался продлить Андрею Каткову и его супруге вид на жительство, мотивируя это тем, что российский бизнесмен не укоренился в Эстонии, а лишь приезжал на заседания совета. В 2014 году Андрей Катков был признан деятелем года в Ида-Вирумаа за то, что на его деньги был построен спа-отель Noorus.
«Последние три года у нас очень большие трудности, потому что по концепции этот порт должен был стать мостом между Европейским Союзом и Евразийским Союзом. Тийт Вяхи со своими партнерами планировали, чтобы грузы шли и по Транссибу, и из Казахстана, из Китая на Европу», – рассказал Андрей Биров.
Сейчас порт ищет новые рынки и способы развивать бизнес. Например, на территории порта появится предприятие по переработке текстильных отходов в строительные панели. На это Фонд справедливого перехода выделил 39 млн евро.
Также, по словам Бирова, есть идея использовать сланцевую золу в строительстве бетонных дорог, для чего нужна дешевая логистика, которую порт может предложить потенциальным инвесторам.
Помимо того, Силламяэский порт ведет переговоры с предприятиями из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, надеясь наладить транзитный коридор из этих стран в Евросоюз.
