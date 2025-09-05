Припекло: Eesti Pagar купил эстонского производителя лаваша

- Вот только лаваша-то в ассортименте и не хватало
- Foto: Рауль Меэ
Оборот компании Lameleib, продающей в Мустамяэ лепешки неподалеку от озера Харку, составляет 1,2 милилона евро в год. Компания уже 11 лет на рынке, и теперь ее покупает Eesti Pagar, чей оборот составил в прошлом году более 100 миллионов евро.
Компанию продал основатель Lameleib Андрес Оттис. Он отказался комментировать эту сделку.
