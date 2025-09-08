Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%295,84
  • OMX Riga−0,03%920,07
  • OMX Tallinn−0,1%2 004,26
  • OMX Vilnius0,04%1 234,1
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,1%9 217,6
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,48
  • 08.09.25, 12:56

Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру

Уголовное дело в отношении инвестора Яака Роосааре, которому в декабре прошлого года было предъявлено подозрение, было передано в прокуратуру. Решение о выдвижении обвинения еще не принято.
Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
  • Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
  • Foto: Andras Kralla
Представитель прокуратуры Герли Вахер сообщила, что расследование длилось почти девять месяцев и на данный момент на уровне следственных органов оно завершено. В прокуратуру были переданы материалы дела, в рамках которого 42-летнего мужчину подозревают в ведении предпринимательской деятельности без лицензии.
