Назад 08.09.25, 12:56 Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру Уголовное дело в отношении инвестора Яака Роосааре, которому в декабре прошлого года было предъявлено подозрение, было передано в прокуратуру. Решение о выдвижении обвинения еще не принято.

Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.

Foto: Andras Kralla

Представитель прокуратуры Герли Вахер сообщила, что расследование длилось почти девять месяцев и на данный момент на уровне следственных органов оно завершено. В прокуратуру были переданы материалы дела, в рамках которого 42-летнего мужчину подозревают в ведении предпринимательской деятельности без лицензии.