Уголовное дело Яака Роосааре передано в прокуратуру

Статус подозреваемого инвестор Яак Роосааре получил в декабре прошлого года.
Foto: Andras Kralla
Представитель прокуратуры Герли Вахер сообщила, что расследование длилось почти девять месяцев и на данный момент на уровне следственных органов оно завершено. В прокуратуру были переданы материалы дела, в рамках которого 42-летнего мужчину подозревают в ведении предпринимательской деятельности без лицензии.
Известный инвестор Яак Роосааре не подал вовремя заявление о банкротстве фирмы Miljardid ei millestki OÜ, которая занималась посредничеством по займам Planet42, и теперь он обязан возместить кредитору как расходы, понесенные для покрытия вознаграждения временного банкротного управляющего, так и судебные издержки.
Бизнес Planet42 по аренде автомобилей, который прошлым летом сильно ударил по кошелькам инвесторов, не смог наладить мексиканское направление так, как надеялись новые руководители – недавний финансовый прогноз показывает, что убытки в этом году вырастут в четыре раза.
