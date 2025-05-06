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  • 06.05.25, 08:25

Из-за Роосааре о будущем Planet42 придется голосовать заново

Инвесторы компании Inclusion OÜ — юрлица обанкротившегося стартапа Planet42 по аренде автомобилей — должны будут повторно проголосовать по плану спасения компании.
Голоса фирмы Яака Роосааре Planet42 за план по спасению компании нельзя было учитывать.
  • Голоса фирмы Яака Роосааре Planet42 за план по спасению компании нельзя было учитывать.
  • Foto: Kiur Kaasik/Delfi Meedia/Scanpix
В декабре суд утвердил план санации Inclusion, в результате чего кредиторы, решившие участвовать, стали совладельцами предприятия. Однако теперь кредиторам, инвестировавшим в Planet42 десятки миллионов, придется проголосовать снова, так как, по мнению суда, при принятии плана были неправильно учтены голоса фирмы Яака Роосааре Miljardid ei millestki OÜ.
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