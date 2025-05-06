Назад 06.05.25, 08:25 Из-за Роосааре о будущем Planet42 придется голосовать заново Инвесторы компании Inclusion OÜ — юрлица обанкротившегося стартапа Planet42 по аренде автомобилей — должны будут повторно проголосовать по плану спасения компании.

Голоса фирмы Яака Роосааре Planet42 за план по спасению компании нельзя было учитывать.

Foto: Kiur Kaasik/Delfi Meedia/Scanpix

В декабре суд утвердил план санации Inclusion, в результате чего кредиторы, решившие участвовать, стали совладельцами предприятия. Однако теперь кредиторам, инвестировавшим в Planet42 десятки миллионов, придется проголосовать снова, так как, по мнению суда, при принятии плана были неправильно учтены голоса фирмы Яака Роосааре Miljardid ei millestki OÜ.