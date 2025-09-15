Деловые ведомости
  15.09.25, 14:29

Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток

Работающие в Эстонии поставщики криптовалютных услуг, ориентирующиеся в основном на иностранных клиентов, на фоне снижения объемов торговли оказались в убытке.
Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.
  • Foto: Reuters/Scanpix
