Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток

Предпринимателю Кайдо Йыэлехту было около шестидесяти лет, когда он собрал детей, чтобы вместе решить, как будет распределено наследство в будущем. «Я видел много случаев, когда с этим опаздывают, и потом возникает масса проблем. Теперь все знают, как распределены активы, и все улажено».