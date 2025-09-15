Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США знаменует начало эпохи, когда нельзя быть уверенным ни в чем, одно очевидно: его победа нравится американскому фондовому рынку, и для тех, у кого есть свободные средства, открылись новые возможности для покупок.
Под Нарвой, рядом с Балтийской электростанцией появится завод по переработке пластиковых отходов в сырье для химической промышленности. Через три года при поддержке TalTech и Фонда справедливого перехода должна быть запущена пилотная пиролизная установка, после нее – полномасштабная.
Предпринимателю Кайдо Йыэлехту было около шестидесяти лет, когда он собрал детей, чтобы вместе решить, как будет распределено наследство в будущем. «Я видел много случаев, когда с этим опаздывают, и потом возникает масса проблем. Теперь все знают, как распределены активы, и все улажено».