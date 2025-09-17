Аналитик критикует данные о потребительской уверенности: картина должна быть значительно лучше

Крайне низкий уровень потребительской уверенности в Эстонии объясняется сочетанием множества факторов, но в первую очередь – нестабильной внутренней и внешней политикой, а также высокой инфляцией. Вместо того чтобы усиливать неопределенность, жителям Эстонии нужны от политиков более взвешенные решения, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Предпринимательницу Реэт Рооз раздражает, как медленно в Эстонии развивается оборонная промышленность. По ее мнению, Эстония должна взять крупный заем, вооружиться и развить полноценную военную индустрию. «Мы должны найти в себе такую же волю к обороне, как у финнов, а не обсуждать недвижимость в Португалии».
Молодой политик Сандра Лаур не скрывает, что ее цель – однажды стать министром обороны Эстонии. Вступившая в партию «Отечество» Лаур называет себя убежденной националисткой и баллотируется в Тартуское городское собрание, чтобы противостоять главному оппоненту – Партии реформ. «Я считаю, что Певкур должен уйти в отставку – пусть идет в партийный офис и стыдится», – говорит она.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.