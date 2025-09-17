Аналитик критикует данные о потребительской уверенности: картина должна быть значительно лучше

Молодой политик Сандра Лаур не скрывает, что ее цель – однажды стать министром обороны Эстонии. Вступившая в партию «Отечество» Лаур называет себя убежденной националисткой и баллотируется в Тартуское городское собрание, чтобы противостоять главному оппоненту – Партии реформ. «Я считаю, что Певкур должен уйти в отставку – пусть идет в партийный офис и стыдится», – говорит она.