Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что понимает, с какими трудностями сталкиваются жители страны из-за роста цен, и подчеркнул, что сам старается экономить в повседневной жизни.
- Премьер-министр Эстонии Кристен Михал дал понять, что не считает себя оторванным от реальности.
- Foto: Liis Treimann
В интервью изданию Maaleht
глава правительства дал понять, что не считает себя оторванным от реальности. По его словам, он покупал жилье в кредит, самостоятельно делал ремонт, совмещая это с воспитанием детей, а при необходимости способен даже починить автомобиль.
Михал также рассказал о своем финансовом подходе, подчеркнув, что старается сокращать расходы. Он сообщил, что по мере возможностей увеличивает пенсионные взносы, делает отчисления в третью пенсионную ступень и инвестирует в будущее. «Так остается меньше денег на другое. Но я стараюсь и покупать меньше», – сказал премьер-министр.
При этом он признал, что экономить удается не всегда, отметив, что походы в продуктовый магазин с детьми нередко заканчиваются незапланированными покупками.
Статья продолжается после рекламы
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Европейская комиссия прогнозирует, что в ближайшие годы экономика Эстонии вырастет на пару процентов – это заметно ниже ожиданий как Министерства финансов, так и Банка Эстонии.
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.