Назад 18.12.25, 09:59 Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что понимает, с какими трудностями сталкиваются жители страны из-за роста цен, и подчеркнул, что сам старается экономить в повседневной жизни.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал дал понять, что не считает себя оторванным от реальности.

Foto: Liis Treimann

В интервью изданию Maaleht глава правительства дал понять, что не считает себя оторванным от реальности. По его словам, он покупал жилье в кредит, самостоятельно делал ремонт, совмещая это с воспитанием детей, а при необходимости способен даже починить автомобиль.

Михал также рассказал о своем финансовом подходе, подчеркнув, что старается сокращать расходы. Он сообщил, что по мере возможностей увеличивает пенсионные взносы, делает отчисления в третью пенсионную ступень и инвестирует в будущее. «Так остается меньше денег на другое. Но я стараюсь и покупать меньше», – сказал премьер-министр.

При этом он признал, что экономить удается не всегда, отметив, что походы в продуктовый магазин с детьми нередко заканчиваются незапланированными покупками.