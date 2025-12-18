Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%302,69
  • OMX Riga0,23%939,23
  • OMX Tallinn0,12%1 998,3
  • OMX Vilnius0,25%1 310,93
  • S&P 500−1,16%6 721,43
  • DOW 30−0,47%47 885,97
  • Nasdaq −1,81%22 693,32
  • FTSE 1000,02%9 776,49
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • OMX Baltic0,22%302,69
  • OMX Riga0,23%939,23
  • OMX Tallinn0,12%1 998,3
  • OMX Vilnius0,25%1 310,93
  • S&P 500−1,16%6 721,43
  • DOW 30−0,47%47 885,97
  • Nasdaq −1,81%22 693,32
  • FTSE 1000,02%9 776,49
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,17
  • 18.12.25, 09:59

Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что понимает, с какими трудностями сталкиваются жители страны из-за роста цен, и подчеркнул, что сам старается экономить в повседневной жизни.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал дал понять, что не считает себя оторванным от реальности.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал дал понять, что не считает себя оторванным от реальности.
  • Foto: Liis Treimann
В интервью изданию Maaleht глава правительства дал понять, что не считает себя оторванным от реальности. По его словам, он покупал жилье в кредит, самостоятельно делал ремонт, совмещая это с воспитанием детей, а при необходимости способен даже починить автомобиль.
Михал также рассказал о своем финансовом подходе, подчеркнув, что старается сокращать расходы. Он сообщил, что по мере возможностей увеличивает пенсионные взносы, делает отчисления в третью пенсионную ступень и инвестирует в будущее. «Так остается меньше денег на другое. Но я стараюсь и покупать меньше», – сказал премьер-министр.
При этом он признал, что экономить удается не всегда, отметив, что походы в продуктовый магазин с детьми нередко заканчиваются незапланированными покупками.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 18.11.25, 13:15
Европа верит в рост экономики Эстонии меньше, чем сама Эстония
Европейская комиссия прогнозирует, что в ближайшие годы экономика Эстонии вырастет на пару процентов – это заметно ниже ожиданий как Министерства финансов, так и Банка Эстонии.
Новости
  • 16.12.25, 06:00
Взгляд в 2026 год: в торговле сохранится острая конкуренция, кино и цветы отошли на второй план
Наступающий год в сфере торговли продолжит тенденции года уходящего: покупатели будут выбирать недорогие товары, а дешевые онлайн-платформы – давить на местных игроков. В самом тяжелом положении оказались продавцы одежды и цветов, а также кинотеатры.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
2
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
3
Эпицентр
  • 17.12.25, 08:42
Война вокруг банкротства в Палдиски. Глава компании обвиняет одного из владельцев в рейдерстве
4
Новости
  • 16.12.25, 09:51
Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве
5
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
6
Новости
  • 17.12.25, 11:34
Европа окончательно упрощает ESG-отчетность: от требований освобождены большинство эстонских компаний

Последние новости

Новости
  • 18.12.25, 09:59
Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии
Эпицентр
  • 18.12.25, 08:42
Елочный бизнес набирает обороты: заблудившиеся курьеры, 80-летний лесник и круглосуточная торговля
Mнения
  • 18.12.25, 07:00
«Игра на тоненького» оправдана, лишь если войны не будет, а экономика пойдет на поправку
Эпицентр
  • 18.12.25, 06:00
Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва
Биржа
  • 17.12.25, 19:35
Совет директоров Warner Bros отклонил конкурирующее предложение Paramount
Новости
  • 17.12.25, 19:14
Банкротный управляющий, присвоивший полтора миллиона евро, досрочно вышел из тюрьмы
Новости
  • 17.12.25, 18:13
Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму
Новости
  • 17.12.25, 17:46
EIS круто меняет стратегию. «Компании оказались зависимы от нас»

Сейчас в фокусе

«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
Алексей Мюрисеп на протяжении 30 лет был руководителем во всех бизнесах Алексея Чульца и Сергея Пастерса.
Эпицентр
  • 17.12.25, 08:42
Война вокруг банкротства в Палдиски. Глава компании обвиняет одного из владельцев в рейдерстве
По словам исполнительного директора Amserv Рене Варека, разумно, что дизельные автомобили можно будет использовать ограниченно и в дальнейшем.
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
Кредитно-сберегательное общество ERIAL одалживало деньги вкладчиков своей дочерней компании, занимавшейся развитием недвижимости. Теперь у «дочки» нет ни недвижимости, ни ипотек в пользу кооператива, которыми и были обеспечены займы.
Новости
  • 17.12.25, 14:43
Ни кола ни двора: руководство ERIAL опустошило КСО перед банкротством
В феврале председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеями по смягчению требований ЕС в области устойчивого развития. Вчера же Европарламент проголосовал за еще более мягкие требования, чем предлагала фон дер Ляйен.
Новости
  • 17.12.25, 11:34
Европа окончательно упрощает ESG-отчетность: от требований освобождены большинство эстонских компаний
Поступления от налога с оборота за десять месяцев выросли на 291 млн евро, сообщила заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (НТД) Райли Роосимаа.
Новости
  • 17.12.25, 12:28
Налоговые поступления стремительно растут
Вели Краави заверил, что у него нет намерения впредь совершать преступления.
Новости
  • 17.12.25, 19:14
Банкротный управляющий, присвоивший полтора миллиона евро, досрочно вышел из тюрьмы
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025