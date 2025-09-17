Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,25%6 590,46
  • DOW 300,47%45 974,81
  • Nasdaq −0,61%22 197,6
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,57
  • OMX Baltic−0,33%292,8
  • OMX Riga−0,57%910,82
  • OMX Tallinn−0,15%1 961,27
  • OMX Vilnius−0,5%1 227,68
  • S&P 500−0,25%6 590,46
  • DOW 300,47%45 974,81
  • Nasdaq −0,61%22 197,6
  • FTSE 1000,14%9 208,37
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%99,57
  • 17.09.25, 15:38

Юлия Навальная: Алексея Навального отравили в колонии

После гибели Алексея Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года команда политика смогла получить образцы его биологических материалов и переправить их за границу – в лаборатории двух западных стран (в какие именно лаборатории и каких именно стран, не уточняется). Они провели исследования независимо друг от друга и подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен, рассказала его вдова Юлия Навальная, передает «Медуза».
Юлия Навальная заявляет, что президент РФ Владимир Путин убил ее мужа.
  • Юлия Навальная заявляет, что президент РФ Владимир Путин убил ее мужа.
  • Foto: Scanpix
«А что дальше? Я не знаю. Гражданин России убит на территории России, вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», – сказала она
Навальная добавила, что «есть политические соображения»: «Когда серьезные люди в строгих костюмах так специально закатывают глаза и говорят: “Ну вы же должны понимать”. Понимать, что кому-то всегда выгодно о чем-то с кем-то договариваться. И не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент». Вдова погибшего политика потребовала от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать их результаты.
Команда Навального также получила показания пятерых сотрудников колонии в Харпе, в которых рассказывается, что происходило с политиком в последние дни его жизни. В видео Юлия Навальная подробно пересказывает эти показания (каким образом они оказались в распоряжении соратников погибшего политика, не уточняется).

Статья продолжается после рекламы

Навальная обращает внимание, что сотрудники колонии в своих показаниях говорят о судорогах, которые могут быть признаком отравления ее мужа. В выписке из судмедэкспертизы про судороги у Навального не сказано, но упоминаются кровоподтеки на локтях и коленях Алексея, которые он получил за 30-40 минут до смерти, и кровоизлияние в области темени. «Алексей в судорогах бился об пол – вот откуда, по всей видимости, эти следы», – говорит Юлия.
Еще одна деталь, которую отмечает команда Навального — что видеозаписей с камер за последний день жизни политика «как будто бы не существует», хотя на протяжении всего времени тюремного заключения его постоянно снимали. На схеме колонии, которую показывает Юлия Навальная, в блоке, где содержался ее муж, установлены 63 видеокамеры. «И записи нет ни с одной из них», – говорит жена политика. Она предполагает, что на этих записях «есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией» о смерти Навального.
«Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа – Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается», – подчеркнула Навальная.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 01.03.24, 13:54
Галерея: в Москве прощаются с Алексеем Навальным
обновлено
1 марта в Москве прошли отпевание и похороны Алексея Навального.
Новости
  • 24.02.24, 13:19
Матери Навального поставили ультиматум: или тайные похороны, или тело не отдадут
Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум, чтобы она согласилась на тайные похороны, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Русская служба Би-би-си.
Новости
  • 16.02.24, 15:10
Рейнсалу: Путин несет прямую ответственность за убийство Навального
Председатель оппозиционной партии Isamaa, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отреагировал на информацию о смерти в России Алексея Навального, передает rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
2
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
3
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
4
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
5
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
6
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике

Последние новости

Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
Новости
  • 17.09.25, 17:43
Миллионы на маркетинг и «грабли» в Мексике: три предпринимателя добились взрывного роста заказов
Новости
  • 17.09.25, 16:46
Глава Samelin: ботинки на фронте не убивают, поэтому мы из войны выгоды не извлекли
Новости
  • 17.09.25, 16:08
Хельдур Меэритс: с продажи доли в Porto Franco я заработал сущие копейки
Новости
  • 17.09.25, 15:38
Юлия Навальная: Алексея Навального отравили в колонии
Новости
  • 17.09.25, 14:20
Salvest увеличил экспорт на 30%: «Внутренний рынок слишком мал»
Новости
  • 17.09.25, 14:12
Оптимист Мадис Мюллер обещает больше денег, но предупреждает: «Мы сами связали себе руки»
Новости
  • 17.09.25, 12:54
Премьер-министр: я мог бы сразу сформировать либеральное правительство
Кристен Михал на конференции Äriplaan 2026: я не обвенчан с должностью председателя партии

Сейчас в фокусе

Директор Т1 Тармо Хыбе и архитектор Андрус Кыресаар презентуют обновленную концепцию торгового центра в 2022 году. Тогда ни аналитики, ни первые арендаторы не были до конца уверены, что комплексу у станции Юлемисте все-таки удастся завоевать симпатии публики.
Новости
  • 16.09.25, 06:00
«Из кислого лимона сумеют сделать лимонад»: перезагрузка Т1 оказалась успешной
Реэт Рооз построила медиа- и рекламный бизнес, ставший лидером рынка в странах Балтии. По ее словам, ее инвестиционный фонд, который вскоре переедет в Швейцарию, является самым надежным способом сохранить капитал в безопасном месте.
Интервью
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Сандра Лаур прошла обязательную военную подготовку в частной школе в Англии. Она вспоминает, как во время одной из учебных игр командира объявили «погибшим», и ей пришлось неожиданно взять на себя руководство и быстро перестроить команду. «Это соревнование мы выиграли», – говорит она.
Интервью
  • 15.09.25, 18:59
Молодой политик нацелилась на пост министра обороны. «Пускай Певкур идет в партийный офис и стыдится»
В понедельник собралась спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, на заседание которой были приглашены представители Центральной криминальной полиции, прокуратуры и Финансовой инспекции. На фото — государственный прокурор Юрген Хюва (в центре), член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер (справа) и председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт.
Биржа
  • 16.09.25, 08:34
Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green
Нелегкий путь к образованию иллюстрирует скульптурная композиция во дворе новой Нарвской эстонской госгимназии.
Новости
  • 16.09.25, 07:00
Образование своими руками: политики в Нарве и в Маарду хотят создать русскоязычные школы
Законопроект: государство будет финансово поддерживать только эстоноязычные частные школы
Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025