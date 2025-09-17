Назад 17.09.25, 15:38 Юлия Навальная: Алексея Навального отравили в колонии После гибели Алексея Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года команда политика смогла получить образцы его биологических материалов и переправить их за границу – в лаборатории двух западных стран (в какие именно лаборатории и каких именно стран, не уточняется). Они провели исследования независимо друг от друга и подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен, рассказала его вдова Юлия Навальная, передает «Медуза».

Юлия Навальная заявляет, что президент РФ Владимир Путин убил ее мужа.

Foto: Scanpix

«А что дальше? Я не знаю. Гражданин России убит на территории России, вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет», – сказала она

Навальная добавила, что «есть политические соображения»: «Когда серьезные люди в строгих костюмах так специально закатывают глаза и говорят: “Ну вы же должны понимать”. Понимать, что кому-то всегда выгодно о чем-то с кем-то договариваться. И не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент». Вдова погибшего политика потребовала от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать их результаты.

Команда Навального также получила показания пятерых сотрудников колонии в Харпе, в которых рассказывается, что происходило с политиком в последние дни его жизни. В видео Юлия Навальная подробно пересказывает эти показания (каким образом они оказались в распоряжении соратников погибшего политика, не уточняется).

Навальная обращает внимание, что сотрудники колонии в своих показаниях говорят о судорогах, которые могут быть признаком отравления ее мужа. В выписке из судмедэкспертизы про судороги у Навального не сказано, но упоминаются кровоподтеки на локтях и коленях Алексея, которые он получил за 30-40 минут до смерти, и кровоизлияние в области темени. «Алексей в судорогах бился об пол – вот откуда, по всей видимости, эти следы», – говорит Юлия.

Еще одна деталь, которую отмечает команда Навального — что видеозаписей с камер за последний день жизни политика «как будто бы не существует», хотя на протяжении всего времени тюремного заключения его постоянно снимали. На схеме колонии, которую показывает Юлия Навальная, в блоке, где содержался ее муж, установлены 63 видеокамеры. «И записи нет ни с одной из них», – говорит жена политика. Она предполагает, что на этих записях «есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией» о смерти Навального.

«Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа – Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается», – подчеркнула Навальная.