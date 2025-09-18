Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,21%293,43
  • OMX Riga0,28%913,34
  • OMX Tallinn0,05%1 962,35
  • OMX Vilnius0,26%1 230,91
  • S&P 5000,27%6 618,37
  • DOW 30−0,07%45 985,54
  • Nasdaq 0,61%22 397,78
  • FTSE 1000,07%9 214,83
  • Nikkei 2251,15%45 303,43
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,9
  • 18.09.25, 16:29

Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%

Земельно-пространственный департамент, который был создан 1 января в результате реорганизации Земельного департамента, за первый год оптимизировал предлагаемые услуги и сократил рабочие места, благодаря чему расходы уменьшились на 3 миллиона евро.
Земельно-пространственный департамент занимается, помимо прочего, дистанционным зондированием пространственных данных, геодезическими системами и обработкой пространственных данных.
  • Земельно-пространственный департамент занимается, помимо прочего, дистанционным зондированием пространственных данных, геодезическими системами и обработкой пространственных данных.
  • Foto: Maa- ja ruumiamet
В начале года к департаменту были присоединены несколько государственных учреждений, в результате чего в его перечне оказалось 186 услуг, многие из которых, по словам генерального директора департамента Кати Тамтик, дублировались.
