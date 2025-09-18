Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%
Земельно-пространственный департамент, который был создан 1 января в результате реорганизации Земельного департамента, за первый год оптимизировал предлагаемые услуги и сократил рабочие места, благодаря чему расходы уменьшились на 3 миллиона евро.
Земельно-пространственный департамент занимается, помимо прочего, дистанционным зондированием пространственных данных, геодезическими системами и обработкой пространственных данных.
Foto: Maa- ja ruumiamet
В начале года к департаменту были присоединены несколько государственных учреждений, в результате чего в его перечне оказалось 186 услуг, многие из которых, по словам генерального директора департамента Кати Тамтик, дублировались.
Премьер-министр Кристен Михал пообещал сократить бюрократию в стране таким образом, чтобы чиновников потребовалось на 20% меньше, чем сейчас. Министры экономики и климата говорят о своих изменениях более конкретно, так как речь идет о планах, составленных еще при предыдущем правительстве.
