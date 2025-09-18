Земельно-пространственный департамент сократил расходы на 17%

Премьер-министр Кристен Михал пообещал сократить бюрократию в стране таким образом, чтобы чиновников потребовалось на 20% меньше, чем сейчас. Министры экономики и климата говорят о своих изменениях более конкретно, так как речь идет о планах, составленных еще при предыдущем правительстве.