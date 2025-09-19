Деловые ведомости
  • 19.09.25, 10:00

PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине

По словам руководителя пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаара, окончание ремонтных работ в Ивангороде не повлияет на решение Эстонии открыть мост для автомобилей.
Решение вернуть на мост автомобили Эстония будет принимать на других основаниях, заявил он в интервью Rus.Postimees.
«До окончания полномасштабной агрессии в Украине в PPA не видят смысла в упрощении проезда в Россию и открытии Нарвского моста для автомобильного движения», – сказал руководитель пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
С февраля 2024 года мост закрыт из-за ремонта на российской стороне. Закончить реконструкцию Россия обещает в 2026 году.

Новости
  • 07.07.25, 15:53
Пограничный контроль между Польшей и Литвой затрагивает и эстонские компании
Автомобильный транспорт уже привык к временным пограничным проверкам, но доставлять товары быстро становится все труднее.
Новости
  • 26.06.25, 12:20
Финскую компанию подозревают в нарушении санкций: среди подозреваемых – российский офицер
Финская таможня сообщила о расследовании крупного уголовного дела, в рамках которого компанию из Восточной Финляндии подозревают в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Поставки велись в 2022–2023 годах, передает Yle.
Интервью
  • 02.07.25, 08:52
Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением
Потеря конкурентоспособности Европы — серьезная проблема для генерального директора глобального промышленного концерна ABB Мортена Виерода, говорит он в эксклюзивном интервью Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.

Новости
  • 19.09.25, 13:22
Берманы выкупили миноритарные акции BLRT частично за счет средств, полученных от продажи недвижимости концерну
Новости
  • 19.09.25, 12:31
Новые реалии на рынке недвижимости: покупатели массово переходят на вторичный рынок
Биржа
  • 19.09.25, 12:07
Портфели богачей на местной бирже: ради забавы, а не заработка
Новости
  • 19.09.25, 10:48
Биткоин превысил 117 000 долларов
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
Новости
  • 19.09.25, 08:50
Rail Baltic: в Литве возводят гигантский мост, в Латвии только строится центр управления строительством
Репортаж со стройки
  • 19.09.25, 07:00
От местных пищевиков до экспортеров: новые субсидии и услуги от государства
Эпицентр
  • 19.09.25, 06:00
Два рояля: как эстонские инструменты завоевывали мир

Повышение подоходного налога отменяется
Новости
  • 18.09.25, 12:25
Повышение подоходного налога отменяется
Эрик Стенфорс, основатель и генеральный директор крупной промышленной компании Hanza, которая ведет деятельность и в Эстонии.
Новости
  • 17.09.25, 18:53
Основатель шведского концерна Hanza: «Путин, попробуй атаковать Таллинн – возьмем Москву за три дня!»
Резкое изменение внешней и торговой политики США повлияло и на рынок металлов.
Новости
  • 18.09.25, 06:00
Бизнесмен из ТОПа богатых: критиковать правительство – дело неблагодарное
Arco Vara через выпуск облигаций планирует привлечь до 15 миллионов евро, за счет которых погасит долг и профинансирует новый проект квартала Лютера.
Инвестор Тоомас
  • 18.09.25, 11:45
Инвестор Тоомас: а во сколько вы оцениваете риски квартала Лютера?
«Tallinn Shipyard, Western Shiprepair и Turku Repair Yard – это серьезная судоремонтная группа, причем не только по меркам Балтийского моря, но и по меркам Северного», – говорит владелец BLRT Grupp Федор Берман.
Новости
  • 17.09.25, 06:00
Берман: кризис – это возможности. BLRT нацелился на Бразилию
Президент и генеральный директор компании Telia Патрик Хофбауэр на конференции Äriplaan 2026.
Новости
  • 18.09.25, 10:55
Главе Telia пришлось ответить, почему в Эстонии цены выше, чем в Швеции
Андреас Тийк вместе со своим братом основал компанию, которая работает по всему миру.
Новости
  • 17.09.25, 17:43
Миллионы на маркетинг и «грабли» в Мексике: три предпринимателя добились взрывного роста заказов
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее
  • KM
Content Marketing
  • 17.09.25, 11:39
От концепции к реальности: натрий-ионные батареи Freen обеспечивают более безопасное и независимое энергетическое будущее

