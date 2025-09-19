PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
По словам руководителя пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаара, окончание ремонтных работ в Ивангороде не повлияет на решение Эстонии открыть мост для автомобилей.
Решение вернуть на мост автомобили Эстония будет принимать на других основаниях, заявил он в интервью Rus.Postimees.
«До окончания полномасштабной агрессии в Украине в PPA не видят смысла в упрощении проезда в Россию и открытии Нарвского моста для автомобильного движения», – сказал руководитель пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
С февраля 2024 года мост закрыт из-за ремонта на российской стороне. Закончить реконструкцию Россия обещает в 2026 году.
