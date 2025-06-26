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  • 26.06.25, 12:20

Финскую компанию подозревают в нарушении санкций: среди подозреваемых – российский офицер

Финская таможня сообщила о расследовании крупного уголовного дела, в рамках которого компанию из Восточной Финляндии подозревают в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Поставки велись в 2022–2023 годах, передает Yle.
Граница Финляндии и России.
  • Граница Финляндии и России.
  • Foto: Shutterstock
По данным Таможни, стоимость проданных в Россию компонентов составила 2,7 млн евро. Среди них были, например, полупроводники, микрочипы, процессоры и разъёмы.
Детали компания закупала в том числе в США, странах ЕС и Китае, а затем перепродавала различным фирмам, адреса которых находились в странах ЕС и Гонконге. Однако не все товары попадали в страны, указанные в экспортных документах. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть – напрямую в Россию, пишет издание.
Согласно предварительному расследованию, продукция также вывозилась в Россию в обход санкций, в основном через Ваалимаа.

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Компанией управляли из России
У финской таможни есть два главных подозреваемых, один из которых, как предполагается, находится в России. Второй – гражданин Финляндии и России, о нахождении которого не говорится.
По подозрению следствия, человек, проживающий в России, фактически руководил деятельностью компании, действующей в Финляндии.
«В ходе предварительного следствия выяснилось, что инструкции поступали от сына подозреваемого, который служил офицером в российской армии. При обыске было обнаружено его фото в форме российского офицера. При открытии счёта в финском банке сын указал адрес российского военного училища», – сообщила главный следователь Санна Купаринен.
Таможня расследует дело как особо тяжкое нарушение санкционного законодательства и налоговое преступление в особо крупных масштабах. После завершения предварительного следствия дело будет передано в прокуратуру Восточной Финляндии.
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