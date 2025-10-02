Назад 02.10.25, 11:07 Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу На автомобильном заводе в финском городе Уусикаупунки стартовали масштабные «переговоры об изменениях условий труда». Ранее уже было объявлено о грядущем увольнении 940 человек, это каждый пятнадцатый житель.

На сборочной линии Valmet Automotive в Уусикаупунки.

Foto: Scanpix

Автопроизводитель Valmet Automotive на прошлой неделе объявил о начале масштабных переговоров по изменению условий труда. Цель компании – существенно оптимизировать трудовые ресурсы в связи с сокращением производства. По сведениям, полученным Yle, причиной является прекращение производства автомобилей Mercedes-Benz A-класса и AMG-класса на заводе. Как передает национальный вещатель, нынешние переговоры затронут всех сотрудников предприятия.

Совсем недавно Valmet Automotive уже объявляла об увольнении 940 человек (общее население Уусикаупуки около 14 000 человек) по итогам переговоров, завершившихся в 2023 году. После этого государство выделило региону 2,2 млн евро на поддержку процесса реструктуризации.

В связи с масштабом предполагаемых сокращений и их критическом влиянии на экономику города сегодня предприятие посетит Матиас Марттинен, министр труда правительства Финляндии. Мэр Уусикаупунки Атсо Вайнио заявил, что муниципалитет просит правительство о дополнительных инвестициях в поддержку завода, а также планирует обратиться к государству с просьбой о предоставлении финансирования из ЕС.