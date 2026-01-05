Мадис Тоомсалу: я мог бы получить необходимые голоса, но должность президента Банка Эстонии меня не привлекала

Мадис Тоомсалу руководил LHV почти 10 лет, но в итоге правила игры испортили для него всю ее красоту.
Foto: Andras Kralla
«Правда в том, что, вероятно, я мог бы получить необходимые шесть голосов, чтобы стать президентом, но там были некоторые принципиальные моменты», – сказал Тоомсалу. «Я открыл закон о Банке Эстонии, и там около 20 раз упоминается Европейский центральный банк. Именно по этой причине я ушел с прежнего места. У Банка Эстонии нет реальной автономии», – отметил он.
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
Младший брат Юло Каазика, Фридрих Каазик, вспоминает случай, произошедший пару лет назад. Они с Юло и другом отправились в лесной поход и потом парились в бане. Вечером друг позвонил и спросил: «Это что, тот самый твой брат, с которым мы только что в грязной одежде ходили по лесу, а теперь он уже в костюме в “Актуальной камере”?»