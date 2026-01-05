Назад 05.01.26, 18:03 Мадис Тоомсалу: я мог бы получить необходимые голоса, но должность президента Банка Эстонии меня не привлекала Бывший руководитель LHV Мадис Тоомсалу, покинувший пост в прошлом году, признал, что мог бы стать новым президентом Банка Эстонии, но не захотел снова погружаться в дебри регулирования.

Мадис Тоомсалу руководил LHV почти 10 лет, но в итоге правила игры испортили для него всю ее красоту.

Foto: Andras Kralla

«Правда в том, что, вероятно, я мог бы получить необходимые шесть голосов, чтобы стать президентом, но там были некоторые принципиальные моменты», – сказал Тоомсалу. «Я открыл закон о Банке Эстонии, и там около 20 раз упоминается Европейский центральный банк. Именно по этой причине я ушел с прежнего места. У Банка Эстонии нет реальной автономии», – отметил он.