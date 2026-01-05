Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,75%312,73
  • OMX Riga0,2%927,44
  • OMX Tallinn−1,14%2 057,88
  • OMX Vilnius−0,06%1 359,69
  • S&P 5000,64%6 902,05
  • DOW 301,23%48 977,18
  • Nasdaq 0,69%23 395,82
  • FTSE 1000,54%10 004,57
  • Nikkei 2252,97%51 832,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,92
  • 05.01.26, 16:58

Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев

Долгосрочные сотрудники инвестиционной компании Ambient Sound Investments, основанной эстонскими создателями Skype, со временем стали миноритарными владельцами компании.
Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
  • Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
  • Foto: Erik Prozes
В рамках опционной программы компания поощряет долгосрочных работников долей в бизнесе. Опционы используют многие компании, чтобы таким образом удержать ключевых сотрудников и разделить с ними результатами работы фирмы.
