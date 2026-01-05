Компания основателей Skype превращает сотрудников в совладельцев

Долгосрочные сотрудники Ambient Sound Investments могут продать полученную в качестве вознаграждения долю обратно компании. Генеральный директор и миноритарный акционер Таунo Татс работает в компании с 2007 года. (Фото сделано в 2012 году)
Foto: Erik Prozes
В рамках опционной программы компания поощряет долгосрочных работников долей в бизнесе. Опционы используют многие компании, чтобы таким образом удержать ключевых сотрудников и разделить с ними результатами работы фирмы.
