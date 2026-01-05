Мадис Мюллер претендует на пост вице-президента Европейского центрального банка

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер по окончании своего срока намерен перейти с должности члена Совета Европейского центрального банка в правление, заняв пост вице-президента банка. «Все это – в поддержку и ради экономического успеха Европы», – заявил он.
Foto: Raul Mee
Срок полномочий президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера истекает в июне следующего года. Хотя он будет руководить центробанком еще восемь месяцев, поиски нового руководителя уже начались. При этом одна вещь должна сохраниться и при новом президенте – открытость Банка Эстонии.
Младший брат Юло Каазика, Фридрих Каазик, вспоминает случай, произошедший пару лет назад. Они с Юло и другом отправились в лесной поход и потом парились в бане. Вечером друг позвонил и спросил: «Это что, тот самый твой брат, с которым мы только что в грязной одежде ходили по лесу, а теперь он уже в костюме в “Актуальной камере”?»